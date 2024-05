7.Olgunlar Turnuvası, İzmit Doğu Kışla, büyülü gece, 66 Ruhu ve “Bu da kim?” diyenlere en güzel yanıt: Tuncay Budakin…

Oktay Kocatekin ile başlayan, Metin Özkan ve Tuncay Budakin ile ivme kazanan futbol turnuvaları, Türkiye çapında ses getirmeye başladı. Olgunlar turnuvası da bunlardan biridir. Derincespor’da futbolculuk yıllarında efendi kişiliğiyle sevilen Tuncay Budakin, “Bu da kim?” diyenlere kim olduğunu 7.kez göstermiştir.

Turnuvalar öyle büyük gelir getiren organizasyonlar değildir. Prestij, 3-5 kuruş da bir gelir. Ama yüzlerce insanı bir araya toplayabilmek. Bunlar güzel şeylerdir. Metin Özkan'ın Körfez’de düzenlediği Altın Kiraz turnuvalarının da başından beri takipçisiyim.

Oktay Kocatekin'in Turkuvaz turnuvasının da fikir babalarından biriyim. En uzun süreli turnuva Oktay'ın turnuvasıdır. Babası Hoşgör Pastanesi'nin generali Saim ağabeydir. Allah daha uzun ömürler versin… Saim Kocatekin, 70-80'li yıllarda, İzmit Lisesi’nin kızlarla erkeklerin buluşma yeri Hoşgör Pastanelerinin, İsmail Kalkandelen kadar tanınan ismidir.

*

Yedincisi düzenlenen Olgunlar turnuvasının açılışı için Doğukışl’da yerimizi aldık. Görmemişin açılışı olmuş, tutmuş mikrofonu koparmış hesabı, konuşma yapabilme heyecanıyla, Tuncay Budakin’den bile bir saat önce gitmişim tesislere. Etrafta in-cin top oynuyor. Çayımı içtim. Kulaklığımı taktım. Bomboş ve yemyeşil sahaya bakarak, anılara dalıp, yarıda kalan futbolculuk heyecanını yeniden hissettim…

Tabii ki kulaklığımda her zamanki gibi Roger Waters vardı. Müslümanların nefret ettiği ancak Filistin davasına ilk başını koyan isimdir Roger Waters. Maalesef Müslümanlar bazı şeylerin değerini geç algılıyor. Roger Waters da öyle biridir. İsrail aleyhine 40 yıldır müzik yapan Pink Floyd grubunun kurucusudur. Berlin Duvarı'nın yıkılması şerefi ona verilmiştir.

Onun müziğini dinlerken, pankartlara gözüm takıldı. Herkes bol bol reklam vermiş Tuncay'a. Güzel bir şey. Spor için yapılan her şey sonuna kadar helaldir ve ben de sonuna kadar destekçisiyim. Çünkü sonuçta ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Tuncay Budakin’in önceki akşamki organizasyonu, her yönüyle anlamlıydı.

*

Konuklar yavaş yavaş geldiğinde ağzımız açık kaldı. 77-78'deki şampiyon Kocaelispor adeta bir araya getirilmişti. Birkaç eksik dışında, Ferhat Duygu'nun kurduğu bu İzmitlilerden oluşan şampiyon takım yıllar sonra yeniden bir araya geliyordu. Onlar gerçek birer efsaneydi. Çünkü İzmit'in sokaklarından toplanmış, Kozluk, Paşa, Dierince, Çenesuyu, Çukurbağ'dan getirilmiş, Türkiye efsanesi olmuş bir takımınelemanlarıydı. Rahmetli Ferruh Hoca'nın oğlu Mehmet Duygu futbolda yeteri kadar ilerleyemedi. Kulespor çerçevesinde kaldı. Ancak Ferruh Duygu'nun futbola kazandırdığı isimler, hâlâ birer efsane olarak merhum Ferruh Hoca'yı andı. Tabi gecenin en ağır ve olgun konuğu ise efsane başkanımız İsmail Kalkandelen’di.

Efsane takımının efsane başkanı İsmail Kalkandelen her zamanki şıklığı, kibarlığı, ağırlığı ile açılış törenine damgasını vurdu. Şimdiki Kocaelisporlu futbolcuların hiçbirini kimse tanımaz. Ancak bu organizasyonda bir araya gelen o futbolcuların hepsiyle her köşede herkes onlarca fotoğraf çektirildi. İsmin üstünde onlar gerçek birer efsaneydi. Kocaelispor’da çıtayı öyle bir yükselttiler ki, bir daha kimse o çıtanın yanına bile yaklaşamadı. 80'den sonra başlayan devşirme modeli öz be öz Kocaeli çocuklarını futboldan ve camiadan soğuttu.

Ancak onlar bu kenti hiç terk etmedi. Diğerleri ise lejyoner gibi davranıp, cebine parasını koyup, çekip gitti.

*

Açılışta kimler vardı kimler? Eski başkanlar İsmail Kalkandelen, Muammer Çelik, biraz daha yeni başkanlar Nebil Uzun, Bahri Kubilay Yavuz ve en yeni başkan Recep Durul oradaydı. Birlikte bol bol fotoğraf çektirdiler. Recep Durul da, nasıl bir kulübe başkan olduğunu bir kez daha idrak etmiş oldu. Tek eksik Ertuğrul Sağlam'dı. Çünkü Ertuğrul Sağlam oraya gelse, bir zamanlar süper lig, birinci lig ve milli takımın efsane futbolcuları arasında isimleri bile anılmazdı. Eski efsane futbolcular Bülent Baturman, Bülent Gürbey, Bülent Gemici, Osman Karakaya, Fevzi Açıkgöz, Ramiz Soydaş, Osman Çakır, Ceyhun Güray, Nihat Köksal, Murat Vatansever, Nuri Çolak, Zeki Kaya, Nuri Karlıoğlu. Her biri ayrı birer efsane olan ve halen yaşayanlar olarak sahada yerini aldı. Bir ay önce kaybettiğimiz Sadun Gemici, daha önce yaşama gözlerini yummuş olan efsaneler, Ferhat Duygu, Müjdat Afşin, Muzaffer, Hayri Kara için yapılmış olan pankartlarla herkesin gözleri doldu. Herkes 60'lı 70'li yılların Kocaelisporunu gözünün önüne getirip, harika bir akşam yaşadı.

*

Konuşmalarda efsane isimler Kocaelispor’la ilgili anılarını anlatırken, tabii ki Kocaeli, Türk siyaseti ve sporuna damga vurmuş olan İsmail Kalkandelen’in konuşması en çok ilgi çeken konuşmaydı. Zira diğer başkanların onun yanında pek konuşacak durumları da yoktu. Kocaelispor’u ve Kocaeli siyasetinin dönüm noktalarından olan Kalkandelen, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in sağ kolu olacak kadar yükselmiş, milletvekilliği yapmış, Doğru Yol Partisi'nde başkan vekilliğine kadar yükselmiş, başarılı bir isimdir.

Onun eski Kocaelispor’u anlattığı anlarda Köfteci İbo yanımda otururken, dalıp gitti. Çünkü Köfteci İbo da İsmail Kalkandelen gibi bir efsanedir. Kocaelispor tarihini ezbere bilmekle övünür ve gerçekten de bilmektedir. Tıpkı benim de bununla övündüğüm gibi. Sırasıyla bütün başkanlar konuşmalar yaptı. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın ile güzel bir konuşma yaparak programı tamamladı. Bu organizasyonun sunuculuğunu Mehmet Açık yaptı. Mehmet Açık'ın da kara gözlerindeki gözlerindeki Kocaelispor ışıltısını görebilirsiniz. Ve sonra farklı bir şey yapıldı.

Kocaelisporluların sahadaki gösteri maçında bana da sunuculuk yaptırıldı. Düşünün, 70'li yılların sonu ve 80'li yılların başındaki, şimdiki adı Süper Lig olan, o zamanki adıyla Birinci Lig'in efsane futbolcuları bir aradaydı. Ceyhun Güray, Bülent Baturman, Murat Vatansever, Mehmet Çakıroğlu (Simonsen Mehmet), Fevzi Açıkgöz, Fatih Sarman, Osman Çakır, Nihat Köksal, Köylü Yaşar Altıntaş, Murat Özkan ve diğerleri.



Öyle paslar atıyorlardı ki ağzımız açık ve büyülenerek izledik. Bülent Baturman'ın İsmetpaşa Stadı’nda 40 metreden Beşiktaş'a attığı müthiş gol gözümde canlandı. Ve adeta bir yıldır beraber oynuyormuş gibi, o kadronun ilk on birinde yer alan Baturman-Zeki Kaya-Murat Vatansever-Ceyhun Güray- Bülent Gürbey 5’lisinin paslaşmaları, ara pasları, adeta 80'li yılların TRT'deki 1.Lig (Şimdiki adıyla Süper Lig) maçlarını tekrar izletti.

Yıllarca radyoda televizyonda maç anlatan biri olarak, 94'den sonra ilk defa bir maçı anlatma keyfini yaşadım. Hayatımda anlattığım en güzel maç oldu. Araya espriler kattım. Çünkü sahadaki bütün futbolcularım sağ ayağından sol ayağına, kafa vuruşundan göğüs stopuna kadar ezberlemiş biriyim. Tribünlerde hayranlıkla izlediğim futbolcular, şimdi sahadaydı ve ben onların adeta 30 yıl önceki ilk maçlarını anlatan bir Tansu Polatkan'dım. Erdoğan Arıkan kardeşim aklıma geldi. Bu maçın ses kaydını mutlaka kendisine göndereceğim. Mehmet Çakıroğlu sürpriziyle de hepimiz şaşkına döndük. Yarımcalı Mehmet, Fenerbahçe'de oynamış Kocaelili ilk futbolcu…

O da oraya gelmişti ve gözlerinin dolu olduğunu gördüm. Ceyhun Güray da Yarımcalıdır, Mehmet Çakıroğlu da Yarımcalıdır. Dolayısıyla bize bu geceyi yaşatan Tuncay Budakin’e ve inanılmaz bir birliktelik gösteren Oktay Kocatekin ve Metin Özkan'a bir kez daha buradan teşekkür ediyorum ve kendilerini tebrik ediyorum.

Beni çok kızdıran Oktay Kocatekin için, asker arkadaşım da olduğundan ötürü ve özellikle babası Saim abinin zamanında bizim gençliğimizde bize sahip çıkması nedeniyle, yorum yapmıyorum. Ama onun üçüzleri benim torunlarım gibi. Gazetenin spor servisinde büyüdüler diyebilirim. Metin Özkan iyi ki varsın derken ne kadar haklı olduğumu herkes bir kez daha anlamıştır. Şimdi de Tuncay için artık kimse “Bu da kim?” diyemeyecektir. Tuncay Budakin de farklılığını bir kez daha göstermiştir.

*

O Kocaelisporlu efsanelerin mağrur duruşları, gözlerindeki gurur ve Kocaelisporluluk bakışı yıllar sonra yeniden bir aradaydı. Bu arada ahirete intikal edenler, Kocaelispor’un ilk yedek kalecisi babam İsmail Yacıoğlu dahil, herkesin ruhu oradaydı. Tabii en başlarında Nasut Kayalı amcamın ruhu, Avni Kalkavan kaptanımızın muzip duruşu, adeta maçı yukarıdan izletir gibiydi. Böyle kutsal bir maçı bana sunma imkanı sağlayan Mahir Gürsucu, Mehmet Açık ve diğer tüm arkadaşlarıma bir kez daha minnetle teşekkür ediyorum.

*

Çukurbağ'da doğmuş olmak, Bağçeşme'de mezar yerini satın almış olmak kadar bir ayrıcalık sahibi olduğum için de çok mutluyum. Seka'nın ilk emeklisi dedem Mümin Yacıoğlu, Tekel’de (şimdiki Sabri Yalım Parkı) tüm Çukurbağlılar gibi sigara tütünü sarmış babaannem Kadriye Yağcıoğlu, İzmit'e ilk saray helvasını getiren 2.05'lik dedemiz Akçacamii esnafı Helvacı Hüseyin, umarım benimle gurur duymuşlardır.

*

Ancak üniversitelerde tez konusu olacak bir şey vardır. 40 yıla yaklaşan meslek hayatımda ismimin çıkmadığı gazete hemen hemen kalmamıştır (New York Times dahil-Arsenal maçı nedeniyle)… Gazetemiz sayesinde ismimizi yazdırıp, yerel bazda ünlü olduk diyebiliriz.

2003'te vefat eden İsmail Yağcıoğlu'nun hâlâ benden daha çok tanınıyor olması, iletişim fakültelerinde tez konusu olur. Sosyal medyanın, yerel medyanın olmadığı zamanlarda, evlerdeki telefonların bile çok az bulunduğu, komşuda telefonların beklendiği yıllarda, 120 bin nüfuslu kentte isim yapmış adamın altında ezilmek, çok farklı ve onurlu bir duygu.

Onun için diyorum ki önceki akşam bir araya gelen efsanelerimize sahip çıkalım.

Onlar hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Kentin gelip geçici belediye başkanı ve özellikle valilerine duyurulur…