Kocaeli’de karavan severlere müjde!

İzmit ilçesi İnterteks Fuar Alanı’nda karavan ve tiny house tutkunlarının merakla beklediği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Karavan Fuarı 2. kez 29 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında İntertex fuar alanında ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, geniş yelpazedeki karavan modellerini inceleme fırsatı buldu. İç ve dış tasarım detaylarıyla dikkat çeken karavanlar ve çok sayıda tiny house, gezi ve tatil planları yapanların dikkatini çekti.

5 GÜN BOYUNCA ZİYARETÇİLERE AÇIK

Fuarın açılışında konuşan yetkililer, karavan kültürünün Türkiye'de giderek yaygınlaştığını ve bu fuarın bu tutkuyu paylaşanları bir araya getirdiğini belirtti. Fuar, birçok yerli firmanın yeni ürünlerini sergilemesiyle dikkat çekiyor. İzmit Karavan Fuarı, beş gün boyunca ziyaretçilere kapılarını açacak.

KARAVAN VE TİNY HOUSE FİYATLARI

Fuarda karavan fiyatları ortalama olarak standart paket karavanlar 260 bin TL civarı iken, full paket karavanlar ortalama 340 bin TL bandında. Ortalama tiny house fiyatları ise uzunluklarına göre değişmekle birlikte 10 metre tiny house 1 milyon 250 bin TL, 9 metre tiny house 1 milyon 100 bin TL, 8 metre tiny house ise 1 milyon TL’den satışa sunuluyor.