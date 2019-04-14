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Bugün 16:05 TSİ

Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...

3.Lig 3.Grup'ta Play-Off biletini ikinci olarak almak isteyen aynı puanlı iki takım Kocaelispor ile Karacabey bugün Bursa’da karşı karşıya geliyor.