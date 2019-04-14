3.Lig 3.Grup'ta Play-Off biletini ikinci olarak almak isteyen aynı puanlı iki takım Kocaelispor ile Karacabey bugün Bursa’da karşı karşıya geliyor. İşte maçtan kareler:
Bugün 16:05 TSİ
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
3.Lig 3.Grup'ta Play-Off biletini ikinci olarak almak isteyen aynı puanlı iki takım Kocaelispor ile Karacabey bugün Bursa’da karşı karşıya geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz