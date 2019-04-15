AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın YSK’ya yaptığı itirazların kabul edilmemesinin ardından Millet İtifakı’nın CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan alarak resmen İzmit Belediye Başkanı oldu. Hürriyet, Nevzat Doğan'dan görevi devralmak için Kocaeli Adliyesi önünü bayram yerine çeviren kalabalık bir grup ile İzmit Belediyesi'ne yürüyecek. Belediye önünde de büyük bir kalabalık Hürriyet'i, karşılamaya hazırlanıyor. Belediye içinde de Nevzat Doğan ve akrabaları Hürriyet'i bekliyor...
Bugün 14:19 TSİ
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın YSK’ya yaptığı itirazların kabul edilmemesinin ardından Millet İtifakı’nın CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan alarak resmen İzmit Belediye Başkanı oldu. Hürriyet görevi Nevzat Doğan'dan devralacak.
Nevzat Doğan, Hürriyet'i kapıda beklerken...
Nevzat Doğan ve Hikmet Erenkaya
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