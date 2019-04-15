Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 14:19 TSİ

İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın YSK’ya yaptığı itirazların kabul edilmemesinin ardından Millet İtifakı’nın CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan alarak resmen İzmit Belediye Başkanı oldu. Hürriyet görevi Nevzat Doğan'dan devralacak.

mask

AKP İzmit İlçe Teşkilatı’nın YSK’ya yaptığı itirazların kabul edilmemesinin ardından Millet İtifakı’nın CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını İzmit 1. Bölge Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan alarak resmen İzmit Belediye Başkanı oldu. Hürriyet, Nevzat Doğan'dan görevi devralmak için Kocaeli Adliyesi önünü bayram yerine çeviren kalabalık bir grup ile İzmit Belediyesi'ne yürüyecek. Belediye önünde de büyük bir kalabalık Hürriyet'i, karşılamaya hazırlanıyor. Belediye içinde de Nevzat Doğan ve akrabaları Hürriyet'i bekliyor...

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor mask
İzmit Belediyesi, Hürriyet'i bekliyor
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler... mask
Karacabey-Kocaelispor maçından kareler...
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak! mask
Kocaeli U-12 karması gururumuz olacak!
Accra Chocolate İzmit’te açıldı mask
Accra Chocolate İzmit’te açıldı
İzmitlilerin gözde mekanı: "Kahve Aşkına Kafe Restoran" mask
İzmitlilerin gözde mekanı: "Kahve Aşkına Kafe Restoran"
Erzurum, Kocaeli’ye taşındı mask
Erzurum, Kocaeli’ye taşındı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL