Büyükşehir ilk meclisini yaptı

Yerel seçimlerin geride kalmasının ardından ilk Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’da bu toplantı ile ilk kez Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisine başkanlık yapmış oldu. Seçimlerin ardından Kocaeli Büyükşehir meclisinde bulunan siyasi partilerde de artış oldu.

BAYRAM’IN KOLTUĞU BOŞ KALDI

AKP, CHP ve MHP üyelerinin yanı sıra İYİ Parti ve Saadet Partisi de yerel seçimler sonrası mecliste yerlerini aldılar. İlk mecliste yasa gereği katip üyelikleri en genç üyeler olarak AKP grubundan Aykut Çağlayan ve Fatma Nur Çelikhan yaptı. İlk meclise ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram katılmadı. İlhan Bayram geçici görevlendirme ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne genel sekreter olacak.

İLK MECLİSE YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir meclisinin ilk toplantısı oldukça kalabalık geçti. İlk mecliste yeni seçilen meclis üyelerinin yanı sıra AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay,MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve çok sayıda misafir toplantıyı takip etti. Gerçekleştirilen meclis toplantısında CHP grubunun meclis başkanvekilliği görevini Engin Taşdemir daha önceki yıllarda olduğu gibi sürdürürken meclis başkan vekilliğine ZinnurBüyükgöz seçildi. İlçelerde belediye Başkanı seçilen yeni başkanlarda ilk kez büyükşehir belediyesine katılmış oldu.

KALİTELİ BİR SEÇİM DÖNEMİ GERİDE KALDI

Kocaeli Büyükşehir meclisinde ilk kez söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte şehrimiz için bu meclis çok güzel hizmetler yapacak. Güzel bir seçim dönemi yaşadık. Seviyesi oldukça kaliteli geçti. Bu kaliteye katkı yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Seçim dönemi gitti. Dikiz aynasına bakarak araba kullanılmaz. Hayırlı olan neyse onun için emek vereceğiz” dedi.

AYNI FİRMALARA DOĞRUDAN TEMİN

Kocaeli Büyükşehir meclisinde geçtiğimiz dönemde olduğu gibi CHP grup başkan vekilliğine devam eden Engin Taşdemir Büyükşehire eleştirilerine kaldığı yerden devam etti. Taşdemir Büyükşehir’i yaptığı ihaleler ile eleştirerek şu ifadelere yer verdi: “Belediye de yapılan alımların gider belgelerinde yapılan incelemelerde harcama kaleminde parçalara ayrılarak doğrudan temin usulü ile alındığını gördük. Normalde bu tür alımların açık ihale ile yapılması gerekirken sık olarak doğrudan temin ile yapıldığını aynı firmalara verildiğini görmekteyiz.

ARAÇ KİRALAMALARI

Mal ve hizmet alımında ne kadar dikkatsiz olunduğu gözümüze çarpmaktadır. Büyükşehire iş yapan bir firma gözümüzden kaçmamıştır. Milyonlarca liralık doğrudan teminle bir firmaya verilerek o firma kalkındırılmaktadır. Araç kiralamaları 10 Milyonluk bir rakamı seçim döneminde yapılmıştır. Kocaeli halkının parsını hunharca harcanmasını doğru bulmuyoruz. Personel alınan elektronik eşyaların tesliminde teslim zimmet formu doldurulmamıştır. Yapılan tüm ihalelerin ilimiz dışında firmalara verilmiştir. Kocaeli halkının parası Kocaeli halkına gitmelidir. Bu tip sebepler nedeniyle denetim komisyonuna şerh koyuyoruz” dedi.

HAYALİ BİR ROMAN

“Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Faaliyet Raporu dün elimize ulaştı” diyen CHP’li Engin Taşdemir sözlerini, “Bizden bu 336 sayfalık raporu bir günde okuyup değerlendirmemiz isteniyor. Soruyorum Allah aşkına bu raporu aranızda baştan sona okuyan bir Allah’ın kulu var mı? Yok. Biz de tamamını okuyamadık. Bunu bir günde nasıl inceleriz. Aslında bunun 336 sayfalık bir resimli romandan ibaret olduğunu gördük. Evet hayali bir roman. Ama gerçekler bambaşka” ifadeleriyle sürdürdü.

BAŞKAN MİA KONUSUNU ÇÖZMEK ZORUNDA

Taşdemir MİA konusuyla alakalı olarak “MİA alanında hedeflerin yanlış belirlenmesi, coğrafyaya uygun olmayan planlama ve gereğinden fazla yaratılmış olan beklenti ile proje önce tıkanmış şimdi de adeta konkordato ilan edilmiştir. Yeni büyükşehir belediye başkanı bu konuda da bir çözüm bulmak zorundadır” diye konuştu.

PLANLAMA YAPILMALIDIR

Engin Taşdemir konuşmasını, “Yer seçimi ve proje hataları ile dolu Katı Atık Bertaraf Tesisi projesi yeniden ele alınmalı ve bir adedi batı yakasında bir adedi de doğu yakasında olmak üzere iki adet düşük kapasiteli planlama yapılmalıdır. Atıkların azaltılması ve ayrıştırılması konusunda yapılması gerekenler tesis işletmeye alınana kadar mutlaka yaşama geçirilmelidir. Kocaeli’nin 15 yılını çalan faaliyet raporuna şerh koyuyoruz” diyerek sonlandırdı.

ENCÜMEN DE NEDEN MUHALEFET YOK?

Encümen üyeliği seçimleri sırasında eski Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun encümen üyeliğine muhalefetten bir isim aldığını hatırlatan Engin Taşdemir, “Demokratik temayüller gereği muhalefetten bir üyeyi alıyorduk. Nasıl meclisi ce kenti birlikte yöneteceğiz?”dedi. Taşdemir’e cevap veren Tahir Büyükakın ise, “Belediye kanununda meclis ve encümen görevleri açıktır. Encümende belediye organlarından birdir ve icra yapan bir yedir. Takdirimiz bu yöndedir. Orası muhalefet yapma yeri değildir” dedi.

CHP VE İYİ PARTİLİLER MECLİSİ TERK ETTİ

Mecliste Başkan vekilleri ve katip üyeleri belirlendikten sonra encümen üyeliklerine geçildi. Encümene Mahmut Yanık, Sadullah Keleş, Ahmet Özüer, Güzin Taştekin ve Özhan Kurt önerildi. CHP'li Engin Taşdemir muhalefet partisinde encümene üye alınmamasını eleştirdi ve CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ile beraberindeki partililer meclisi terk etti.

YAZILI VERSEK ANLAMAZSINIZ

Engin Taşdemir’in ardından söz alan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım grup adına yaptığı konuşmada, “Az önce konuşan konuşmacı kendisi faaliyet raporunu resimli roman olarak yorumladı. Aslında kendisi için resimli olması daha iyi. Resme bakarak olanları anlayabiliyorsunuz. Yazılı olarak versek zaten anlamazsınız. Size bir sene öncede versek siz hayır oyu kullanacaksınız. Biz faaliyet raporunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Faaliyet raporu bir önceki dönemde planlanmıştır” diye konuştu.

TOPLUMU YANILTMAYIN

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Tramvay projemiz şu anda rakiplerimiz tarafından bile takdir ediliyor” diyince CHP’li Taşdemir İsmail Yıldırım’a yanıt vererek, “Toplumu yanıltmayın. Bu çok önemli bir konu. Biz tramvayı sürekli destekledik. Tahir bey de genel sekreterdi” şeklinde konuştu.

ŞEHRE YAKIŞAN BİR SALON YAPIN

İYİ Partili meclis üyesi Fevzi Canbaz Büyükşehir meclisinde yaptığı konuşmada kendilerine bir yer bile ayrılmadığını söyleyerek meclis salonunu eleştirdi. Canbaz, “Benim İzmit’ime böyle bir salonu yakıştıramadım. Ben İYİ Parti grubu olarak var mıyım yok muyum belli değil. Önümde mikrofon bile yok. İsmail Başkan konuşurken sandım ki ben başka bir şehirde yaşıyorum. Bize kitabı bile vermediler. Bir kitapçığı bile Büyükşehir meclis üyesine gönderemiyorlar” dedi.

BU BORÇLARI AÇIKLAYIN

Canbaz, “Ben Körfez’de Kocaeli Büyükşehir aracının bir kez bile çevre ölçümü yaptığını göremedim. Kocaeli büyükşehirde bir kara delik var. Bu kara delik Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli. Sanayi kenti olan Kocaeli en borçlu belediye olmamalıydı. Önce kendinize yakışan bir belediye salonu yapın, sonra da bu borçları açıklayın” dedi.

BÜYÜKAKIN BORÇLARA CEVAP VERMEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İYİ Parti ve CHP’li üyelerin belediye borçları ile ilgili yaptığı konuşmada, “ İlk meclisimizi daha sükûnet içinde bitirmek istiyorum. Tüm sorulara cevap verebilirim ama biz birbirimizi biliyoruz. Borç konusuna girersek içinden çıkamayız. Borç var. En borçlu belediye kim bunu tartışmayacağım. Hepsinin cevabı var. Bu kent için hayırlı hususlarda birleşelim” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı toplantısının 16 Mayıs Perşembe günü saat 15:00'da yapılmasına karar verildi.Selin BECER

SEÇİMLER YAPILDI

Meclis 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi sonrası ZinnurBüyükgöz 1. başkan vekili ve İsmail Yıldırım 2. Başkan vekili olarak seçildi

Katip Üyeleriiçin yapılan seçimler sonrası katip üyeliklere ise Berna Abiş ve Fatma Nur Çelik seçildi

Encümen Üyeleri için yapılan seçim sonrası ise üyeliklere Mahmut Yandık, Sadullah Keleş, Ahmet Özüer, Güzin Taştekin ve Özhan Kurt encümen üyeliğine seçildiler

İhtisas Komisyonları kurulması ve seçimleri sonrası Büyükşehir belediyesine bağlı ihtisas komisyonları oluşturuldu ve üyeleri belirlendi.

BİRLİKLERE ÜYE SEÇİLDİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyesi:SertanTunçel, Nevin Serra Demirkol, Zafer Alkan

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi:Cüneyt Atalay, İsmail Ramazanoğlu, Emre Kahraman

Kocaeli Gölcük Başiskele Termal Turizm Merkezi Birliği Üyesi: Ömer Burak Barış, Berna Abiş, Haki Özdemir, Mehmet Olhan, Emre Kahraman

Kocaeli-Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Birliği Üyesi: İrfan Kurt, İsmail Akalın, İsmail Aysu, İsmet Gürler, Emine Özdemir, Ahmet Özüer, Eda Açıkyol, Enes Aydınlı, Ali Karakaş, Nevin Selda Demirkol, Güzen Taştekin, Aykut Çağlayan