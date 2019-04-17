Betonarme binaların arasında tarihi güzellik

İzmit Belediyesi'nin 'Tarih Koridoru Projesi' kapsamında Kapanca Sokak başta olmak üzere betonarme binalar içerisine sıkışıp kalan pek çok tarihi konak, cami ve hamam restore edildi. Kapanca Sokak'ta bulunan Selim Sırrı Paşa Konağı, Yeşil Konak, tarihi binada bulunan Basın Müzesi, otel olarak hizmet veren konak, restore edilerek kafe ve sergi salonu olarak hizmet veren Süleyman Paşa Hamamı, Tarih Koridoru'nda bulunan Gazi Süleyman Paşa Cami ve Av Kasrı, ilçede gezintiye çıkanların ilgisini çekiyor.

14. YÜZYILDAN KALMA YAPILAR VAR

İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nükhet Özcan, "Kapanca Sokak, İzmit'in en önemli turistik lokasyonlarından biri. İzmit'in tarih turizminde var olması için planlandı ve restore edildi. Bu sokak üzerinde 16'ncı yüzyıldan kalma Süleyman Paşa Hamamı, 14'üncü yüzyıldan kalma Yeni Hamamı ve birçok tarihi yapı bulunuyor. İzmit Tarih Koridoru Derneği olarak biz buradaki taşınmazların daha aktif olarak kullanılmasında ve daha fazla yerli ve yabancı turist çekmesinde etkin rol oynamak istiyoruz. Burada bulunan bütün tarihi yapıları, geleneksel Türk motifleriyle hizmet veren, geleneksel mutfaklarıyla hizmet veren fonksiyonel alanlar haline getirmek bizim amacımız. Tarih turizmine katkı vermek için burada çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"RESTORASYONDAN SONRA ÇOK ŞIK OLDU"

Tarihi Kapanca Sokak'ta büyüdüğünü söyleyen Gaye Soyay, "Burada bulunan yapılar çok eski ve çok el değiştirmiş yapılar. Bizler bu mahallede doğup, büyüdük. Selanik'ten gelmişiz ve bu evlerin soluğunu hissede hissede büyümüşüz. Ben böyle bir evde doğup, büyüdüm. Restorasyondan sonra çok şık oldu. Çünkü eskiden terk edilmişti, o zihniyet vardı. Bir çivi bile çakamazsın zihniyeti vardı, bu yapılar o eski kaybolma, yakılma, yıkılma devrini bitirerek tertemiz bir şekilde insanların görüşlerine sunuldu" diye konuştu.