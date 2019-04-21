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Kocaelispor-Adliyespor maçından en güzel kareler...
Kocaelispor-Adliyespor karşılaşmasından en güzel kareler...
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Kocaelispor-Adliyespor karşılaşmasından en güzel kareler...
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.
0
(262 ) 323 39 17
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz