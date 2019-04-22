Nagihan Uludoğan Anaokulu’ndan dillere destan 23 Nisan kutlaması

Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesi’nde eğitim veren Öğretmen Nagihan Uludoğan’ın kurucusu olduğu okul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle şölen düzenledi. Tüm öğrencilerin dahil edildiği şölende, 23 Nisan ruhuna yakışın bir coşku vardı. Kurumun kreş ve anaokulu sınıfları, birbirinden güzel koreografilerle hazırlanmış danslar, izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı hem de eğelendirdi.

Okulun öğretmenleri, yardımcı öğretmenler ve okul idarecileri tarafından düzenlenen etkinliğin sunuculuğunun Berkan Aslan yaptı. Kurucu Nagihan Uludoğan ve okul müdürü Özlem Güner Özdurak’ın selamla konuşmalarının ardından da gösteriler başladı. 2.5 saat süren etkinliklerde renkli animasyonlar vardı. Türk bayrağıyla yapılan gösteriler, ışıklı küre gösterileri ve benzer pek çok sürpriz, ailelerin coşkusuna coşku kattı.