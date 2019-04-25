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Kartepe Belediyesi'nin deposu alev alev yandı

Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan Kartepe Belediyesine ait Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Alınan bilgiye göre Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan Kartepe Belediyesine ait Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankerleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alınarak söndürüldü. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, depoda bulunan malzemeler büyük ölçüde zarar gördü. Olay yerindeki itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belediyemizin en işlevsel depolarından biriydi

Yangınla ilgili açıklama yapan Kocaman, "Belediyemize ait Fen İşleri Garajı, hiçbir arkadaşımızda sıkıntı yok. İçeride bir aracımız var, çim biçmede kullanılan motorlarımız var, jeneratörlerimiz var. Birkaç parça ürünümüz var. Bunların içinde benzin olduğunu biliyoruz. Ancak yangının çıkış nedenine dair şuan için herhangi bir bilgiye sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız civar bölgelerden de gelerek sağ olsunlar müdahale ettiler. Şuan soğutma işlemleri devam ediyor. Hasar tespitine daha sonra geçilecektir. Şimdilik hepimize geçmiş olsun diliyorum. Burada muhtelif bir çok ürün yapılıyordu. Park bahçelerde ait kamelyalar, çocuk oyun alanları, saha çalışmalarında ot biçiminde ya da müdahale yapılması gereken yerlerde, sac profil ve demir atölyesi olarak kullanılıyordu. Belediyemizin en işlevsel depolarından birisiydi. Gece vakti çıkan bir yangın, herhangi bir çalışma yok. Yangını tespit eden de bekçimizdir" dedi. Nuri AKÇAHARMAN

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