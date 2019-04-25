Ulugazi İlkokulu öğrencileri tarafından “Kaftanlar Konuşuyor” adlı resim sergisi açıldı. Tamamı öğrenciler tarafından çizilen resimlerde, birbirinden güzel kaftan çizimleri yer aldı. Sergide toplam 70 eser yer alırken 3-A ve 3-G sınıfı öğrencilerin yeteneğini gören velilerin sevinci gözlerinden okunuyordu. Öğrencilerin yaklaşık 4 aydır resimler üzerinde çalıştığını belirten 3-G sınıf öğretmeni Yeşim Demir, “Öğrencilerimiz, resimleri hiçbir şekilde eve götürmedi. Bu yüzden velilerimiz de ilk defa gördü çocuklarının eserlerini. Ortada büyük bir emek var. Daha önce çocuklarımızla Dolphin AVM’de ‘Dans Eden Kareler’ ismiyle bir resim sergisi daha yapmıştık” diyerek düşüncelerini paylaştı. Öte yandan genç yeteneklerin el emeği eserleri yıl sonunda yürüyüş yolunda sergilenecek. Ekin EKEN
Bugün 14:03 TSİ
Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı
Ulugazi İlkokulu öğrencileri, el yeteneklerini “Kaftanlar Konuşuyor” sergisiyle gösterdi. Okul bahçesindeki sergiyi görenler, genç yeteneklere hayran kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz