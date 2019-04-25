Ulugazi’li çocuklar yetenekleriyle hayran bıraktı

Ulugazi İlkokulu öğrencileri tarafından “Kaftanlar Konuşuyor” adlı resim sergisi açıldı. Tamamı öğrenciler tarafından çizilen resimlerde, birbirinden güzel kaftan çizimleri yer aldı. Sergide toplam 70 eser yer alırken 3-A ve 3-G sınıfı öğrencilerin yeteneğini gören velilerin sevinci gözlerinden okunuyordu. Öğrencilerin yaklaşık 4 aydır resimler üzerinde çalıştığını belirten 3-G sınıf öğretmeni Yeşim Demir, “Öğrencilerimiz, resimleri hiçbir şekilde eve götürmedi. Bu yüzden velilerimiz de ilk defa gördü çocuklarının eserlerini. Ortada büyük bir emek var. Daha önce çocuklarımızla Dolphin AVM’de ‘Dans Eden Kareler’ ismiyle bir resim sergisi daha yapmıştık” diyerek düşüncelerini paylaştı. Öte yandan genç yeteneklerin el emeği eserleri yıl sonunda yürüyüş yolunda sergilenecek. Ekin EKEN