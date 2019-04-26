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İşe gitmek için araçlarının yanına giden vatandaşlara büyük şok!

Darıca'da, kimliği belirsiz kişiler, park halindeki 36 aracın lastiklerini bıçak saplayarak patlattı. Polis iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Darıca Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Berna Sokak, Orhangazi Caddesi Belge Sokak, Cengaver Sokak, Cuma Sokak, Çevre Sokak, Cevher Sokak, Alev Sokak ve Doğu Sokak’ta park halinde bulunan 36 aracın lastikleri, dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçak saplanarak patlatıldı. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkan araç sahipleri, araçlarının lastiklerinin patlatıldığını görünce polise haber verdi. Bazı araçların 4 lastiği birden patlatılırken, araç sahipleri tamirci çağırarak lastiklerin değiştirilmesini sağladı. Çevrede çalışma başlatan polis iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.

"BİLİNÇLİ OLARAK YAPILMIŞ"

Aracının lastiği patlatılan Nusret Çetin, "Bunu yapanlar bakımı yapılmayacak şekilde bilinçli olarak yapmış. Daha önceden de lastiklere vidalama yapıyorlardı. Bu yaklaşık olarak 6-7 aydan bu yana oluyor. Biz bu konuda mağduruz" dedi. Olay mağduru başka bir sürücü de "Bazı araçların 4 lastiğini, bazılarının ise 2 lastiğini patlatmışlar" diye konuştu.

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