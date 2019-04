Et severlere müjde; Karakuzu Steakhouse açıldı

İzmit Yenişehir Mahallesi, Demokrasi Bulvarı No: 25 adresinde açılan Karakuzu Steakhouse İzmit’te et sevenlerin yeni adresi olacak. Toplam 350 metre kare alanda hizmet verecek olan Karakuzu Steakhouse’un menüsünde et çeşitlerinin yanı sıra; makarna çeşitleri, özel çorba ve etli salata çeşitleri de yer alıyor. Atakan Karakuzu, Tamer Akay, Yalçın Karataş’ın sahibi olduğu işletmede kalite ve uygun fiyatı bir arada bulmak mümkün. Karakuzu Steakhouse’ta Türkiye’nin en ünlü firmasından özel olarak yerinde seçilip getirilen özel etler Türkiye’de birçok kez ödül alan Gönül Kır gibi usta eller tarafından özenle hazırlanıyor. Karakuzu Steakhouse’un açılışına AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, AKP Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve çok sayıda davetli katıldı.

“BOL KAZANÇLAR DİLİYORUM”

Açılışta konuşan CHP Milletvekili Haydar Akar, “Büyük cesaret isteyen bir işe imza attı bu 3 ortak. 15 kişiye iş vermeleri işin güzel tarafı. Hayırlı olsun, başarılar ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

“TAKDİRLİK BİR GAYRET”

Akar’ın ardından söz alan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Dostluklarından dolayı mekan sahiplerini tebrik ediyorum. İzmit’imizde açılan her müessese bize ümit veriyor. Cesaretle istihdam olanakları ortaya koyma adına yapılan her gayret takdire şayandır. İzmit’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“BU DÖNEMDE BEN DE VARIM DEMELERİ ÇOK KIYMETLİ”

Mehmet Akif Yılmaz'ın ardından konuşan CHP İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Böyle bir dönemde ben de varım demeleri çok kıymetli. Allah hayırlı, bereketli işler nasip eylesin. Allah yolunuzu açık etsin” diye konuştu.

USTA ELLERDEN LEZİZ MENÜLER

Karakuzu Steakhouse menüsünde yer alan bazı lezzetler şöyle: Tavuklu mantarlı fettucini, Etli tagliatelle, spagetti bolonez, Napoliten, Fenne arabiatta makarna çeşitleri, Izgara çeşitleri sucuk, köfte, kaşarlı köfte, antrikot, şaşlık, lokum, kuzu pirzola, karski, küşneme, kuzu şiş, külbastı, dana spagetti, tereyağında lokum, Gaziantep’ten gelen havuç dilim baklava, Magnolia, ekmek kadayıfı, çikolatalı ananas, meyve tabağı.

RAMAZAN AYINA ÖZEL MENÜ

Restoranda ayrıca çocuk oyun grubu da yer alıyor. Bu sayede çocuklu aileler Karakuzu Steakhause lezzetlerini tatmaya gelerek çocuklarını gönül rahatlığı ile oyun grubuna emanet edebiliyor. Restoranın açık havayı sevenler için bahçe bölümü de yer alıyor. 350 kişinin aynı anda ağırlanabileceği restoran, iş toplantıları ve özel günler için de tercih edilebilir. Ramazan ayı için zengin menülerin hazırlanacağı restoranda, ramazan ayı bitiminde de serpme kahvaltı hizmeti verilecek. Toplam 15 personelin görev yapacağı işletmede haftanın her günü müşterilere farklı lezzetler sunulacak. Ekin EKEN