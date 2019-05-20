İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'de oynan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı ekibin taraftarları İzmit sokaklarında şampiyonluğu kutladı. Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar ellerindeki meşale, bayraklar ve flamalarla İzmit'in sokaklarını sarı kırmızıya boyadı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan sarı kırmızılı ekibin taraftarları İzmit Yürüyüş Yolunda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftar grubu daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Nuri AKÇAHARMAN