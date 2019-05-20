Spor Toto Süper Lig'de oynan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ardından şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı ekibin taraftarları İzmit sokaklarında şampiyonluğu kutladı. Başakşehir karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara dökülen taraftarlar ellerindeki meşale, bayraklar ve flamalarla İzmit'in sokaklarını sarı kırmızıya boyadı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan sarı kırmızılı ekibin taraftarları İzmit Yürüyüş Yolunda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı. Taraftar grubu daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Nuri AKÇAHARMAN
Bugün 09:00 TSİ
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ederken, İzmit'te sokaklara çıkan taraftarlar şampiyonluğu kutladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz