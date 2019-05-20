Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"

İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan 506 yapı, kentsel dönüşüm bekliyor. Sürecin yavaş ilerlemesinden dert yanan bir vatandaş Kocaeli Gazetesi WhatsApp İhbar Hattına gönderdiği açıklamada “Cedit’te belirsizlikten bıktık. 4 seneden beri evlerimize bakım yapamadık ve şu an çoğu evde bir kış daha geçirecek kimsenin tahammülü kalmadı. Bedel karşılığı devredilen evler de belediyenin olduğu yere yıktı enkazlar olduğu gibi duruyor. 1999 depreminden bir farkımız yok. Görsellik olarak çok kötü bir görüntü yaratmaktadır. Farelerin cirit atması da cabası… Bazıları evlerini terkmiş durumda. Ev bulamam endişesiyle mahalle hayalet bir şehre dönüşmeye başladı. Yetkililerden mahalle olarak bu gidişatın en kısa sürede sonuca ulaştırılmasından yanayız. Sayın başkanımızdan ricamız süreç hakkında bilgilendirilmek ve bu sürecin daha fazla uzatılmamasıdır. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.