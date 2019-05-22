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Özel Körfezim gururla sunar!

Özel Körfezim Eğitim Kurumları, akademik eğitimin yanında sportif başarıları ile çok dikkat çekti ve altın bir yılı daha geride bıraktı.

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1995 yılında kurulan, ilimizin ve Körfez ilçesinin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan Özel Körfezim Eğitim Kurumları, spor alanında elde ettiği şampiyonluklarla adından oldukça söz ettiriyor. Okul, bu yıl içinde ettiği sportif başarıları kutlamak ve sporcularını onurlandırmak için son derece güzel bir etkinliğe imza attı. Etkinliği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılında gerçekleşmesi de organizasyonu daha anlamlı bir hale getirdi.

KÖRFEZ PROTOKOLÜNDEN YOĞUN İLGİ

Okul içindeki konferans salonunda gerçekleşen organizasyona Körfez İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Özel Körfezim Eğitim Kurumları kurucuları Hasan Yıldız, Naci Akçay, Şakir Çapar, Genel Müdür Azmi Cihat Hatipoğlu, Okul Müdürü Eyüp Sultan Keskin,Körfez Nene Hatun İlkokulu Müdürü Fevzi Loka, Körfez Fatih İlkokulu Müdürü Atilla Öztürk, Körfez Yavuz Sultan İlkokul Müdürü Turgut Kızılkaya, Körfezim Eğitim Kurumları müdür yardımcıları Mehmet Tahir Demir ve Aslıhan Günenyer aldı.

KAYMAKAM CAN: SPORA İLGİ EĞİTİMİ DE GELİŞTİRİYOR

Körfez İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, eğitim ve öğretimin yanında, spor ve sosyal etkinliklere gösterilen ilginin okulların başarısını arttırdığını söylerken, Körfezim Eğitim Kurumları’nın akademik başarılarının da bu çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. Özel Körfezim Eğitim Kurumları beden eğitimi Mehmet Tahir Demir, Mesut Barak, Şefika Öztürk, Dilber Altan, Mehmet Kölerbeve Sanat Yönetmeni Abdullah Demirel’in üstün gayretleri sonrası sportif anlamda da altın bir yıl daha geride bırakan okulun öğrencilerini aileleri de yalnız bırakmadı.

GÖSTERİLER İLGİ İLE İZLENDİ

Başarılarından ötürü sporcular protokol tarafından tek tek kutlanırken sporculara altın ve başarı belgesi takdim edildi.Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın ilkokul ve ortaokul halkoyunları ekipleri ayrı ayrı Marmara Şampiyonu olurken, hem halkoyunları hem decimnastikgösterileri ilgi ile izlendi. Ayrıca çok sayıda il ve ilçe dereceleri de bulunan okul, akademik anlamdaki başarılarını da her yıl attırarak sürdürüyor. Erdem ÖVÜÇ

Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın bu yıl ki sportif başarıları

Okullar Arası Yıldızlar Hokey – Türkiye şampiyonu

Okullar Arası Folklor Yıldız Kız ve Erkek ekipleri –Marmara Şampiyonu

Okullar Arası Kürek (Bireysel) -Emirhan Ziya Öztürk - Türkiye İkincisi

Okullar Arası Kürek Takımı - Türkiye Üçüncüsü

Cimnastik Takımı - Küçük Erkekler Türkiye Üçüncüsü

Kayra Kızılkaya - Buz Pateni Türkiye Beşincisi

Oryantiring Takımı - Kocaeli Şampiyonu

Atletizm - Ezgi Yakasız - Kocaeli Şampiyonu

Kız Satranç Takımı - Kocaeli Şampiyonu (3 yıl üst üste)

Küçük Kızlar Cimnastik- Sudenaz Özkan - Kocaeli Şampiyonu

Yıldız Erkek Basketbol Takımı -  Körfez ilçe Şampiyonu

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Aybüke mest etti

Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın başarılı öğrencisi cimnastikçisi Aybüke Nisa Var, yıl sonu sportif etkinlikler kapsamındaki solo gösterisi ile adeta mest etti. Kocaeli Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcusu olan Aybüke hatasız bir seriyi geride bırakırken, alkışı fazlası ile hak etti.
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Şampiyon folklor ekibi alkışı hak etti

Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın Okullar Arası Folklor Yıldız Kız ve Erkek ekipleri Marmara şampiyonu oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Okul öğrencileri, yıl sonu sportif etkinlikler kapsamında öğrencilere, velilere ve protokole gösterisini başarı ile sundu. Sanat Yönetmeni Abdullah Demirel’in çalıştırdığı folklor ekibi uyumu ve başarılı performansı ile hayli dikkat çekti.

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Okullar Arası KürekbranşındaTürkiye İkincisiolan Emirhan Ziya Öztürk ödülünü babası Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ün elinden aldı.

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Körfez şampiyonu olan Yıldız Erkek Basketbol takımı bu başarısını aldıkları ödülle taçlandırdı.

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Özel Körfezim Eğitim Kurumlarıcimnastik karma takımı son derece başarılı bir performans ortaya koydu.

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Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nı başarısından ötürü kutladı.

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Özel Körfezim Eğitim Kurumları’nın sporcuları bu yıl ki sportif başarıları ile çok dikkat çektiler.

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Körfez protokolünün yer aldığı günde Özel Körfezim Eğitim Kurumları sporcuları onurlandırıldı.

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