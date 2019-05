Büyükakın, eski ve yeni başkanlara iftarda buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mayıs ayı meclisi 2’nci oturumunun ardından tüm geçmiş ve yeni dönem belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iftarda buluştu. Antikkapı’da Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa eski KBB Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit eski Belediye Başkanları Erol Köse, Nevzat Doğan, Hikmet Erenkaya, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, eski ve yeni ilçe belediye başkanları, eski ve yeni dönem meclis üyeleri katıldı.

BAŞKANLARI TEK TEK ARADIM

İftar programında kürsüye eskimeyen, efsane başkan olarak sahneye anons edilen İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse, “İbrahim başkanımız ile başlayan geleneksel iftarları devam ettiren değerli kardeşim yeni başkanım Tahir beye çok teşekkür ederim. Tüm başkanları tek tek arayıp tebrik ettim ama bir tek Dilovası belediye başkanını arayamamıştım. Çünkü numarasını yanlış vermişler. Allah hepinize Kocaeli’ye iyi hizmetler yapmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.

PARTİLİ OLUN AMA PARTİZANLIK YAPMAYIN

Belediye başkanlığı çok mukaddes bir görev diyen Köse, “Başkanlığın 2’nci aşaması milletvekilliği zannederler. Halbuki en büyük aşama belediye başkanlığıdır. Bana görev verecek olsalar Başbakanlık yerine 3 bin nüfuslu bir yerin belediye başkanlığını tercih ederim. Çünkü direk hizmet ediyorsunuz. Herkes partili olsun ama partizalık yapmasın" ifadelerini kullandı.

MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ

Hepimizin birbirimize ihtiyacı var diyen Köse, "Makamlar gelip geçici. Hepimiz eski olacağız. Ben partizanlık yapmadığım için her kesim tarafından sevildim. Karaosmanoğlu beni sürekli arardı. Hikmet’in yeri bana sığınak oldu. Tahir kardeşim çok eski arkadaşlarımızla da buluşturdu. Kendilerine çok şükran borçluyuz” şeklinde konuştu.

HER YENİ ESKİR BİZ DE ESKİYECEĞİZ

Erol Köse’nin ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Erol ağabeyimiz söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Her yeni eskir, bizler de eskiyeceğiz. Her biri güzel hizmetler yaptı. Geçmişte görev yapan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bizler de bu kentin sokaklarında alnımızın akıyla, cadde üzerinde yürüyecek şekilde görevi bırakırız” açıklamalarında bulundu. Selin BECER