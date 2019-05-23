Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı 2’inci oturumu, Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında toplanan mecliste Kocaeli büyükşehir Belediyesi 2018 yılı kesin hesabının yanı sıra 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclise sunulan 2018 yılı kesin hesabı CHP grubunun muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Büyükşehir belediyesinin 2018 yılı bütçesi gelir gerçekleşme oranı yüzde 95 oldu.

TOPLAM BORÇ 6 MİLYAR 539 MİLYON 588 BİN TL

Gerçekleşen kesin hesapta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 6 Milyar 539 Milyon 588 Bin TL olduğu öğrenildi. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, göreve bu borçla başlamış oldu. Büyükşehir’in SGK’ya 76.5 Milyon TL, Emekli sandığına 14.6 Milyon TL, Vergi Dairesi’ne 89.5 Milyon TL, piyasaya borç 292.8 Milyon TL ve Yuvacık Barajı’ndan kaynaklanan borcu ise 6 Milyar 6 Milyon TL.

2019 YILINA 100 MİLYON TL AKTARILDI

Meclis toplantısında okunan 2018 yılı gelir ve gider hesapları şu şekilde okundu: 2018 yılı bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı 2 Milyar 935 Milyon TL’dir. 2018 yılı net geliri 2 Milyar 604 Milyon 688 Bin 262 TL’dir. 2018 yılında 2019 yılına aktarılan 100 Milyon 760 Bin TL’dir 2 milyar 604 Milyon TL 2018 yılı tahsilatı var. Bütçe gelirleri ve giderleri esameyi tayin usulü ile okundu. 2018 yılı bütçe gider hesabına konulan ödenekler toplamı 2 Milyar 789 Milyon TL.

DEVREDİLEN ÖDENEK BULUNMUYOR

2017 yılından tahakkuk edipte ödenmemiş borçlara kanuni paylar ve programlı masraflar karşılığı devredilen ödenek bulunmamaktadır. Ek ve olağan üstü ödenek 396 Milyon TL. Net bütçe ödeneği toplamı 3 Milyar 185 Milyon TL’dir. 2018 yılı içinde bu miktarın 2 Milyar 786 Milyon TL’nin sarf edildiği 398 Milyon 608 Bin TL’nin imha edilmiş olup 2019 yılına devreden olmadığı ve 1 Milyar 139 Milyon TL ekleme ve aktarma yapıldığı görülmektedir.

UFAK SAPMALAR DIŞINDA İYİ

CHP gurubu adına söz alan grup başkanvekili Engin Taşdemir 2018 yılı kesin hesabı ile ilgili, “Bugüne kadar kent için emek harcayan bütün arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar 2018 yılı bütçemiz için öngörülen rakam 2.789.000.000-TL’dı. Daha sonra yıl içerisinde buna ek olarak 396.000.000-TL eklendi. Toplamda 3.185.000.000-TL oldu. 2018 yılı sonunda yaklaşık 398.000.000-TL iptal edilmiş. Gerçekleşmeye baktığımızda Gelir kısmında 2.604.000.000-TL görünüyor. Gider kısmında ise 2.786.391.000-TL. Ufak tefek sapmalar dışında gerçekleşme oranı gayet iyi” dedi.

BU ÖDENEK NEDEN KONULDU?

Fakat şöyle önemli bir durum var diyen Taşdemir, “Yıl içerisinde bütçeye bildiğiniz gibi yaklaşık 396 milyon civarında bir ek ödenek konuldu. Bu ödeneğin konulma amacı neydi? Muhtemelen yeni yatırımlar yapmaktı. Fakat rakamlara baktığımızda yaklaşık 398 milyon lira iptal edilmiş görünüyor. Burada ortaya şu çıkıyor. Para var ama yatırım yapılmamış. Bunun gerekçesini Sayın başkandan öğrenmek istiyoruz” diye konuştu.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 76’DA KALMIŞ

Taşdemir, “Mesela seçim beyannamesinde yapılması taahhüt edilen ama yapılmayan bazı projeler vardı. Örneğin Körfez ve Derince bölgesinde yapılması düşünülen otogar projesi. Bu ve benzer bazı eksik kalan projeler aslında bu ek ödenek ile yapılabilirdi. Bu ödenek iptalinin, bazı yatırımların iptali ile ilgili olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Fen İşleri Daire Başkanlığı için 373.688.000-TL bir ödenek ayrılmış. Fakat gerçekleşme oranı %76 da kalmış” şeklinde konuştu.

SIKINTILAR OLDUĞU GÖZLENMEKTE

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı için 116.737.549-TL ödenek ayrılmış diyen Taşdemir, “Fakat bütçe gerçekleşme oranı %64 de kalmış, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 2018 yılı bütçesi 32.724.069-TL ayrılmış. Fakat gerçekleşme oranı %38 de kalmış. Rakamları incelediğimizde bazı gelir kalemlerinde sıkıntılar olduğu gözlenmekte. İlan ve Reklam vergisi tahakkuk tutarı 15.437.553-TL, fakat tahsilat 6.494.790.-TL yani %42 de kalmış. 2018 yılı ecremisil tahakkuk tutarı, 3.299.941-TL, fakat tahsilat 876.908.-TL yani %26 da kalmış” dedi.

EKSİKLERİ SÖYLEMEK GÖREVİMİZ

Büyükşehir belediyesinin 2018 yılı para cezaları tutarı 29.614.118-TL, fakat tahsilat 8.156.945-TL yani %21 de kalmış diyen Taşdemir, “Bu para cezalarının büyük çoğunluğu hafriyat ve çevre kirletme ile ilgili cezalar. Bunlarda ki tahsilat oranı neredeyse %10’larda. Fakat genel olarak ilgili daire başkanlıkları, doğal olarak icra makamında olanların, önlerine sunduğu önceliğe göre çalışmalarını yürütmüşler. Bu da bir kurumun hiyerarşik yapısı açısından gayet olağan bir durum. O yüzden rakamlar üzerinde konuşmaktansa, kentin genel fotoğrafına bakarak eksikleri burada konuşmak sanırım kent için daha hayırlı olacaktır. Eksik olanları söylemekte yine bizim görevimiz” dedi.

BÜYÜKŞEHİRİ KUTLUYORUM

Tramvay projesi her ne kadar geç kalınsa da bu kent için faydalı olmuştur diyen Taşdemir, “Ormanya doğal yaşam parkı gibi projelerden ötürü büyükşehir yönetimini kutluyorum. Bugün burada yapılanların yanında, öncelikli olarak yapılması gerekenleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bugün görüşmekte olduğumuz 2018 yılı bütçesi ile bahsedeceğim eksiklikler maalesef ki henüz çözüme kavuşmamıştır.

ACİL MASTER PLANA İHTİYAÇ VAR

Hemen hemen günün her saatinde trafik sorunu mevcut diyen Taşdemir, “Kentin hem doğu girişinde hem de batı girişinde çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Sadece İzmit değil, Gebze ve bazı ilçelerimizde de trafik sorunu gün geçtikçe artıyor. Örneğin, İzmit-Derince arası yaklaşık 10 km. Fakat sabahları Derinceden, İzmit’e yaklaşık 40 dakikada anca ulaşabiliyorsunuz. Gebze’nin merkezi yine aynı durumdadır. Uzun süreli bir planlama yapılarak acilen yeni bir master plana ihtiyaç vardır” dedi.

METRO PROJESİ HAYATA GEÇMELİ

Ulaşım konusunda mutlaka ama mutlaka Metro projesinin bir an önce faaliyete geçmesi gerekiyor diyen Taşdemir, “Körfezin dört bir yanı liman yapıldı. İlerde gemi trafik kazalarının olma ihtimali çok yüksek. Allah korusun, kimyasal yük taşıyan bu gemiler kaza yaptığında büyük felaketler olabilir. Bununla ilgili önlemler alınmalıdır. Bu limanlara taşımacılık yapan TIR’lar ile ilgili bir düzenleme yok. Bakınız kendi ilçemden yani Körfez ilçesinden örnek vereyim, mahalle araları tırlar ile dolu. Vatandaş bu konuda çok ciddi sıkıntı çekiyor. Bununla ilgili de yine bir önlem alınması lazım” dedi.

KENT KONUT LÜKS KONUTU BIRAKSIN

Otopark konusunda kalıcı ve ciddi adımlar atılmalıdır diyen Taşdemir, “Kentin çeşitli noktalarına büyükşehir katlı otoparklar yaptı. Bu konuda teşekkür ederim. Kentsel dönüşüm ile ilgili çok ciddi bir çalışmaya başlanmalıdır. Belediyemizin iştiraki olan Kent konut lüks konut yapımı işlerini bir kenara bırakıp, bir an önce asli görevi olması gereken Kentsel Dönüşüm projelerine öncülük yapmalıdır” açıklamalarında bulundu.

MASTER PLANI DÜŞÜNCEMİZ VAR

Engin Taşdemir’e cevap veren Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Yeni master planı ile ilgi bir düşüncemiz var. Lojistik master planı da yaptık. Hatta bu konuda ilk belediyeyiz. Marmara Belediyeler Birliği’nde de insiyatif almayı düşünüyorum. Bazı sayıların değişmesinden dolayı master planın değişmesi gerekli. TIR parkı sorununda da haklısınız. Bir bölge var Körfez’de oraya TIR Parkı yapmak istiyoruz. Lojistik köy yapılması lazım. 500 Milyar Dolarlık bir dış ticaret hacmine limanlarında karşılık vermesi lazım. Dolgu istemiyoruz. Eğer dolgu olmayacaksa hızlı tren hattının bir kısmını lojistik hat olarak kullanmak istiyoruz” dedi.

KENT KONUT LÜKS KONUT YAPMAYACAK

Limanlardan direk raylı sisteme yükün indiği ve gümrüklü bölgeye ulaştığı örneğe lojistik köy deniliyor diyen Büyükakın, “Büyükşehirin bütçesini de aşıyor. Kent Konut artık lüks konut üretmeyecek. İhtiyaca göre üretim yapacak. Kabakoz ve Barbaros Mahallelerinde sosyal konut yapılacak. Kent Konut Kentsel Dönüşümün öncüsü olmak için çalışacak. Akademik Odalar ile atık tesisi ile ilgili bir araya geldik ve onlarda çalışma yapmalarını istedik. Akademik Odaların raporu doğrultusunda bir çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı. Selin BECER