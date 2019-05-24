Kocaelispor taraftarı Bahri Yavuz’a hayli tepkili!

Kocaelispor’da taraftarın sesi ilk kez bu kez çok gür ve sert çıktı. Başkan Bahri Yavuz’u ciddi anlamda eleştiren Yeşil Siyahlıların önemli bir kısmı, Yavuz’un istifa etmesini gerektiğini ifade etti. Hodri Meydan Lideri Enver Güler gün sonunda aldıkları kararları tek tek açıkladı ve “Bahri Yavuz net olsun. Aday mı değil mi? Önümüzdeki sezon için bize Play-Off bile denilmesin. Şampiyonluktan başka bir hedefle gelen olmasın.Transferöyle de böyle de açılacak” dedi.

HEP AYNI CÜMLELER… SIKILDIK…

Geride bıraktığımız sezonu değerlendirmek üzere İzmit Yunus Emre Nikah Salonu’nda toplanan Kocaelispor’un tartar grubu ‘Hodri Meydan’ Başkan Bahri Yavuz ve Kulüp Müdürü İlker Uzel’e oldukça tepkiliydi. Bahri Yavuz’un ilk geldiği günlerdeki gibi olmadığını, son 3 yılda çok değiştiğini ifade eden taraftar, Yavuz’un sürekli aynı cümlelerle insanların karşısına geçmesinden ötürü oldukça sıkıldıklarını belirtti.

KENDİ OYUNCAĞI GİBİ KULLANIYOR

Toplantıya katılan 12. adamın önemli bir kesimiKocaelispor’da bu sezonki tablonun baş sorumlusunun Başkan Bahri Yavuz olduğunu savunurken, Yavuz’un kulübü kendi oyuncağı gibi kullandığını, kamu oyuna sürekli duygu satıp oyaladığını, eleştiriye tahammülü olmadığını, iletişimi iyice azalttığını ve etrafındaki insanları bir bir kaybettiğini belirtti ve Başka Kocaelispor Yok grubunun Kocaelispor’a çok zarar verdiğini dile getirdi.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Yeni Çorumspor maçında alınan 3-0’lık yenilginin ardından adeta travmaya giren Hodri Meydan grubunda taraftar lideri Enver Güler, “Hodri Meydan olarak asla başarısızlığa tahammülümüz. Yok. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Bu kadar yeter!” dedi. Güler yaklaşık 1 saatlik konuşmasında şu düşüncelere yer verdi: Yaklaşık 2 yıldır beraber yol yürüyoruz. Bizimle maça gelen, çorbamızı paylaşan tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz.

HEMEN İSTİFA EDERİM!

Süreç istediğimiz gibi gitmedi. Bizim istediğimiz çok farklı, olan çok farklı oldu. Artık taraflar konuşacak. Şahsım olarak sayın başkanın adamı olduğum ve onun söylemleri ile hareket ettiğim anlatıldı. Bu asla doğru değil, olması da mümkün değil. Başkanım gelsin söylesin benimle bir tabak çorba içti mi? Hemen istifa ederim.

SUÇUMUZ NE

Bakın… Biz adam dövmek için Kocaelispor’u tutmuyoruz. Ama bazı tipler Hodri Meydan grubunu itibarsızlaştırıyor, istediği her şeyi söyleyerek sabrımızı çok zorluyorlar.Bağcılar maçına gidip bilete 8 bin lira para verdik. Kimse bunları söylemiyor. Bu güne kadar hiçbir taraftar için “Sen bu maça gelmeyeceksin” dedim mi? Bizim kabahatimiz ne? Yöneten yönetememişse bunun sorumlusu taraftar mı?

HER KAFADAN SES ÇIKMASIN

Gelinen noktada herkes bir şey söylüyor, her kafadan bir ses çıkıyor. Nedense herkes birilerinden icazet almanın peşinde. Bizim bazen pide alacak paramız olmuyor. Kimseye şirin görünmek gibi bir niyetimiz de yok. Taraftar olarak şu an mevcut başkanın yanında durmaya devam edeceğiz. Kendisine de dedik. Sen olduğun sürece karşında olmayız. Ama bu demek değildir eleştirilmeyeceksin. Bir Allah’ın kulundan para alıp su içtiysem zehir olsun. Şimdi atıp tutuyorlar, Turgutlu deplasmanındabilet paralarını ne yaptılar diye. Ayıptır ayıp! İnsanlara saygılı olduğumuz için bunları yapıyorlar.

DİK DURACAĞIZ

Takımın layık olduğu yere biz çıkaracağız. Başkası çıkaramaz! Taraftarlar istediği sürece ben Hodri Meydan’da taraftarları ile yürümeye devam edeceğim. Ders alacağımız şeyler varsa onu da alırız. Bizim camiamız için de değişik bir hava var orası da ayrı bir konu. Hodri Meydan olarak asla başarısızlığa tahammülümüz. Bundan sonra sessiz kalmayacağız. Bu kadar yeter!” Erdem ÖVÜÇ