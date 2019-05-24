Emekli Astsubaylar çocukları sevindirdi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi öncülüğünde Arı Otomotiv ve ailesinin desteği ile bu yıl 6’ncısı düzenlenen geleneksel iftar programında sevgi evleri ve yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler için iftar programı düzenlendi. Beytülkebap’ta düzenlenen iftar programına TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü’nün yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Arı Otomotiv’in sahibi Emin Birlik, CHP İzmit meclis üyesi Mehmet Baştürk, CHP İzmit ilçe yöneticileri ve çok sayıda çocuk katıldı.

AİLE ORTAMINDA İFTAR AÇIYORUZ

İftar programında konuşan TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, “6 yıldır Gölcük’te bulunan tüm yurtlardaki çocuklara iftar programı düzenliyoruz. Aile ortamı ile iftarlarımızı açıyoruz. Ramazan boyunca çocuklara çeşitli etkinliklerde bulunuyoruz. Onlara aile sıcaklığında yapılan iftarlarımızın devamını da inşallah önümüzdeki dönemlerde devam ettireceğiz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi. İftarda kısa bir konuşma yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Bu anlamlı iftar programını düzenleyen, emeği geçen herkese kent adına çok teşekkür ediyorum” dedi. Selin BECER