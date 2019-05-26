Dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde yeni bir oluşuma giden ve teşkilatlarını kuvvetlendirmeye devam eden Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı iftar programı düzenledi. Antik Kapı’da gerçekleştirilen iftar programına başta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan olmak üzere, YRP İl Başkanı Mehmet Aras, YRP Genel Başkan Yardımcıları Zafer Emanetoğlu, Yücel Mollaismailoğlu, YRP Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı, Bolu İl Başkanı Nurettin Aytar, Yalova İl Başkanı Mustafa Berber, Düzce İl Başkanı Nezir Merttürk, YRP İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, Genel Merkez Gençlik Kolları Yöneticileri, İl ,ilçe gençlik ve kadın kolları teşkilatları ile çok sayıda davetli katıldı.

‘İLK SEÇİMDE PARLEMENTODAYIZ’

İftar programının açılış konuşması için kürsüye çıkan ve davetlilere teşekkür eden YRP İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisi’nin emin adımlarla iktidar yolculuğuna devam ettiğini söyleyerken, başta Genel Başkan Fatih Erbakan olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. Daha sonra iftar hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan başkan Aras,” Bugün gerçekten çok yoğun bir kalabalık var. Beklediğimizin çok üstünde bir sayı ile karşılaştık. Bu da Yeniden Refah Partisi’ne olan ilginin göstergesidir. Bursa’dan, Eskişehir’den, Düzce’den il başkanlarımız, gençlerimiz, kadın kardeşlerimiz misafirimiz oldular. Bizleri mutlu ettiler. Yeniden Refah Partisi emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ben bu rüzgarla ilk seçimde parlementodayız diyorum” ifadelerini kullandı.

“MEHMET BAŞKAN YORULMUYOR”

Vatandaşların orucunu açıp, namaz kılmasından sonra sloganlar eşliğinde kürsüye gelen YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, hem gündem hakkında hem de YRP Kocaeli İl Başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mehmet Aras’ın yaşına rağmen yorulmadan koşmaya devam ettiğini söyleyen Genel Başkan Erbakan, “Öncelikle herkesin Ramazan’ın tebrik ediyor, yaklaşan Kadir gecemizi ve bayramımızı şimdiden kutluyorum. Umarım bu bayram, ezilenlerin, sömürülenlerin, mazlumların kurtuluşa ve zafere erdiği bayram olur. Allah, Kocaelimiz’de, ülkemizde ve İslam aleminde nice zaferler, nice bayramlar nasip etsin inşallah. Her şeyden önce bu iftarın bu programın hazırlanmasında emeği geçen isimsiz kahramanlarımıza hususi teşekkürlerimizi iletiyorum. Her şeyden önce değerli il başkanımız Mehmet Aras beye, ilerleyen yaşına rağmen, ben zaten 40 yıldır koşuyorum, bundan sonra koşamam demeden, koşmasından, bu dava için son gücüne kadar emek harcamasından dolayı teşekkür ediyorum. Allah ondan, hepimizden razı olsun” diye konuştu.

“SİYONİZMİ TÜRKİYE’DEN SİLECEĞİZ”

Türk milletinin hem iktidardan hem de muhaleffen şikayetçi olduğunu söyleyen Erbakan, “Milletimiz hem muhalefetten hem de iktidarda şikayetçi. Muhalefet, kendi iktidar olmak için değil, iktidara kaybettirmek için çabalıyor. Ve bu muhalefetin sırtını dayadığı bir yayın organı var, sahibi Rubert Murdoch. Bu adam siyonizmin başı. Bu adamın meyda organı Yeniden Refah Partisi’ni tek satır haber yapmıyor, neden? Çünkü, Yeniden Refah Partisi siyonizmin baş düşmanıdır, mazlumların sesidir. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın bir sözü vardır, “Fanilan gözüküyor” diye, bunların fanilası gözüküyor, neden? Yaşadığı dönemde Türkiye’nin ve dünyanın sayılı insanlarından olan Necmettin Erbakan hocamızı tek satır yazmayan bu gazeteciler, neden şimdi muhalefeti güzelliyor, işte fanilanız bu yüzden gözüküyor. İnşallah Yeniden Refah Partisi iktidar olduğunda, bu topraklardan siyonizmi bir daha geri gelmemek üzere sileceğiz” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR İYİ ŞEYLER YAPTI AMA…”

İktidarın geldiği günden bu yana olumlu işler de yaptığını söyleyen Genel Başkan Fatih Erbakan, bunların yanında ekonomide ciddi olumsuzlukların yaşandığını da söyledi. Hastanelerde sıra bitti ama, iş bulmak için sıralar oluştu diyen Erbakan, “Evet, iktidar geldiği günden bu yana olumlu işler de yapmıştır. Mesela devletin her kademesinde bizim gibi alnı secdeye varan insanlar var, ama bununla beraber ekonomide de ciddi olumsuzluklar yaşandı. Hastaneler iyi konuma geldi ama insanlar aç, işssiz. Bugün Türkiye’nin yüzde 40’ının aldığı ücret hayatını idame ettirmeye yetmiyor, köyden erzak gelmese vatandaşımız aç kalacak. Sorunların çözümü bizde, Necmettin Erbakan hocamızın yolunda yerli ve milli ekonomiyi inşa edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“PARAYI İNŞAATA YATIRMAYIN”

Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntıların temel nedenlerinden birinin, yatırımların çoğunun inşaat alanına olmasından kaynaklandığını belirten Erbakan, iktidara geldikleri vakit geri dönüşümü olmayan değil, ileriye dönük ve uzun vadede Türk ekonomisini krizden kurtarıp, ileriye taşıyacak; üretim, sanayi, Ar-Ge ve inovasyon alanlarına yatırım yapacağız. Biz iktidarımızda borç ile kaynak üretmeyeceğiz, borç ile kaynak üretilmez. Necmettin Erbakan hocamızın izinde yerli ve milli ekonomiyi inşa edeceğiz, bizim iktidarımızda devlet vatandaşın veya özel sektörün içinde babayiğit aramayacak, devlet önce kendi babayiğit olacak, kendi güven verecek. Hepinizi selamlıyor, Yeniden Refah Partisi iktidarın görüşmek üzere diyorum” dedi. Barış Yahya ÇİNÇİN