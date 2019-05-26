Atatürk’e kupa yağdı!..

Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ödül töreni İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Kendi liglerinde dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalyalarının verildiği ödül töreninde 13 kategoride toplam 39 kupa sahiplerini buldu. Sporcuların, antrenörlerin ve sporcu velilerinin doldurduğu Atatürk Spor Salonu tarihi günlerinden birisini yaşadı.
KAHRAMAN TEŞEKKÜR ETTİ
Selamlama konuşmasını yapan Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, yıl boyunca ekibi ile birlikte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti ve önce teşkilatına ardından hakemlere, takımlara, antrenörlere ve sporculara teşekkür etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ödül törenine geçildi. Takımlar kupalarını alırken mutlulukları yüzlerinden okundu. Ahmet AKAY
2018-2019 KOCAELİ BASKETBOL LİGLERİNDE DEREYE GİREN TAKIMLAR
BÜYÜK ERKEKLER
- İzmit Basketbol İhtisas
- Gölcük Güneş Gelişim (Gelmedi)
- Karamürsel Gençlik
Ödüllerini KASKF Başkanı Murat Aydın takdim etti.
U-18 ERKEKLER
1.Kağıtspor (B)
2.Kağıtspor (A)
3.Gölcük Belediyespor
Ödüllerini Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut takdim etti.
U-18 KIZLAR
- Kocaeli Basket
- İstanbul Yıldızları Körfez
- İzmit Belediyespor
Ödüllerini İzmit Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti.
U-16 ERKEKLER
- Kağıtspor (A)
- Derince Yenikent (A)
- 23 Nisan İÖO (A)
Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutantakdim etti.
U-16 KIZLAR
- Kocaeli Basket
- İstanbul Yıldızları Körfez
- İzmit Belediyespor
Ödüllerini ÇayırovaSpor İlçe Müdürü İbrahim Şahin takdim etti.
U-14 ERKEKLER
- Kocaeli Basket (A)
- 23 Nisan İÖO (B)
- Derince Yenikent (B)
Ödüllerini KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan takdim etti.
U-14 KIZLAR
- İstanbul Yıldızları Körfez (A)
- Kocaeli Basket (A)
- Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK
Ödüllerini Basketbol İl Hakem Kurul Üyesi Serkan Dağdelen takdim etti.
U-12 ERKEKLER
1.Gölcük Belediyespor
2.Kocaeli Basket
3.GHSK
Ödüllerini Körfez Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Ali Osman Baş takdim etti.
U-12 KIZLAR
1.Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK
2.Kocaeli Basket
3.İstanbul Yıldızlar Körfez
Ödüllerini Basketbol İl Hakem Kurul Üyesi İsmet Bayli takdim etti.
U-11 ERKEKLER
- Kocaeli Basket
- Derince Yenikent (A)
- Hanibal Spor Kulübü
Ödüllerini İzmit Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti
U-11 KIZLAR
- Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK
- GHSK
- Kocaeli Gelişim Spor
Ödüllerini eski basketbol tertip kurulu üyesi Mehmet Temel ve saha komiseri Cüneyt Erçetin
U-10 ERKEKLER
- Gölcük Belediyespor
- Derince Yenikent (A)
- Kocaeli Gelişimspor
Ödüllerini İHK Üyeleri Erkan Kaçar ve Mehmet Çakar takdim etti.
U-10 KIZLAR
- GHSK
- Körfez GB (A)
- Körfez GB (B)
Ödüllerini saha komiserleri Güney Şefkatli, Naim Öz Yalıpınar, Hasan Vardar ve Basketbol Hakemi Samet Erdoğan takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz