Atatürk’e kupa yağdı!..

Kocaeli Basketbol İl Temsilciliği tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ödül töreni İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlendi. Kendi liglerinde dereceye giren ilk 3 takıma kupa ve madalyalarının verildiği ödül töreninde 13 kategoride toplam 39 kupa sahiplerini buldu. Sporcuların, antrenörlerin ve sporcu velilerinin doldurduğu Atatürk Spor Salonu tarihi günlerinden birisini yaşadı.

KAHRAMAN TEŞEKKÜR ETTİ

Selamlama konuşmasını yapan Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, yıl boyunca ekibi ile birlikte elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti ve önce teşkilatına ardından hakemlere, takımlara, antrenörlere ve sporculara teşekkür etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ödül törenine geçildi. Takımlar kupalarını alırken mutlulukları yüzlerinden okundu. Ahmet AKAY

2018-2019 KOCAELİ BASKETBOL LİGLERİNDE DEREYE GİREN TAKIMLAR

BÜYÜK ERKEKLER

İzmit Basketbol İhtisas Gölcük Güneş Gelişim (Gelmedi) Karamürsel Gençlik

Ödüllerini KASKF Başkanı Murat Aydın takdim etti.

U-18 ERKEKLER

1.Kağıtspor (B)

2.Kağıtspor (A)

3.Gölcük Belediyespor

Ödüllerini Okul Sporları Şube Müdürü Turgay Bulut takdim etti.

U-18 KIZLAR

Kocaeli Basket İstanbul Yıldızları Körfez İzmit Belediyespor

Ödüllerini İzmit Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti.

U-16 ERKEKLER

Kağıtspor (A) Derince Yenikent (A) 23 Nisan İÖO (A)

Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutantakdim etti.

U-16 KIZLAR

Kocaeli Basket İstanbul Yıldızları Körfez İzmit Belediyespor

Ödüllerini ÇayırovaSpor İlçe Müdürü İbrahim Şahin takdim etti.

U-14 ERKEKLER

Kocaeli Basket (A) 23 Nisan İÖO (B) Derince Yenikent (B)

Ödüllerini KASKF Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Demirhan takdim etti.

U-14 KIZLAR

İstanbul Yıldızları Körfez (A) Kocaeli Basket (A) Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK

Ödüllerini Basketbol İl Hakem Kurul Üyesi Serkan Dağdelen takdim etti.

U-12 ERKEKLER

1.Gölcük Belediyespor

2.Kocaeli Basket

3.GHSK

Ödüllerini Körfez Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Ali Osman Baş takdim etti.

U-12 KIZLAR

1.Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK

2.Kocaeli Basket

3.İstanbul Yıldızlar Körfez

Ödüllerini Basketbol İl Hakem Kurul Üyesi İsmet Bayli takdim etti.

U-11 ERKEKLER

Kocaeli Basket Derince Yenikent (A) Hanibal Spor Kulübü

Ödüllerini İzmit Spor Şube Müdürü Engin Yaşar takdim etti

U-11 KIZLAR

Sağlıklı Anneler Mutlu Aileleri SK GHSK Kocaeli Gelişim Spor

Ödüllerini eski basketbol tertip kurulu üyesi Mehmet Temel ve saha komiseri Cüneyt Erçetin

U-10 ERKEKLER

Gölcük Belediyespor Derince Yenikent (A) Kocaeli Gelişimspor

Ödüllerini İHK Üyeleri Erkan Kaçar ve Mehmet Çakar takdim etti.

U-10 KIZLAR

GHSK Körfez GB (A) Körfez GB (B)

Ödüllerini saha komiserleri Güney Şefkatli, Naim Öz Yalıpınar, Hasan Vardar ve Basketbol Hakemi Samet Erdoğan takdim etti.