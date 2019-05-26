Kertiltekke’de iftar geleneği sürdü

Biz İzmit’iz Platformu tarafından Kertiltekke Meydanı’nda her yıl düzenlenen buluşmanın 6’ncısı mahalle halkının katılımıyla gerçekleştirilirdi. İftarını beraber açmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bol bol sohbet ederek Ramazan’ın birlikteliğine ortak oldu.

PROGRAMA YOĞUN İLGİ

Düzenlenen iftar programına Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol’un yanı sıra, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Belediyesi CHP Meclis eski üyesi Veli Beyaztaş, eski Milletvekili ve aynı zamanda İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse, Gazeteci Yazar Mustafa Küpçü, Biz İzmit’iz Platformu üyeleri ile çok sayıda mahalleli katıldı.

KÜPÇÜ SÖYLEŞİ YAPTI

İftar programının ardından Gazeteci Mustafa Küpçü ve eski Milletvekili ve İzmit Belediyesi eski Başkanı Erol Köse söyleşi gerçekleştirdi. Küpçü ve Köse ilimizin tarihi yapısı, insani değerleri hakkında bilgiler verdi. Ayrıca söyleşide Küpçü ve Köse yaşadıkları anıları vatandaşlarla paylaştı. İftar sonrası konuşan Biz İzmit’iz Platformu Başkanı Hüseyin Erol ise, “Daha önce düzenlediğimiz 5 Kertil buluşması Ramazan ayına denk gelmediği için, bu yıl biraz aksamalar yaşandı” dedi.

“AMAÇ BERABER OLMAK”

Erol konuşmasının devamında, “Burada amacımız hep birlikte, bir arada vakit geçirebilmektir. Bu kentte bir kent aidiyeti yaratmak çok zordur. 1950’den sonra ülkenin 4 bir yanından bu kente gelmiştir. Biz bu kente kimin nereden geldiğine bakmıyoruz. Bu kentte kim yaşıyorsa hepsi bizim insanımızdır” ifadelerini kullandı. Ekin EKEN