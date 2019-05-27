Seymen Koleji’nde ‘kepler havaya!’

Özel Seymen Eğitim Kurumları 3’üncü dönem mezuniyetini muhteşem bir törenle İzmit Yerleşkesi’nde kutladı. Okulun spor salonunda düzenlenen program Seymen ailesinin her geçen yıl daha da büyüdüğü işaret eder nitelikteydi. Kuruluşundan bugüne eğitimci kadrosunun, velilerinin ve mezunlarının bir araya geldiği törende okul korosunun performansı büyük alkış alırken, halk oyunları ekibi de gösterisiyle büyüledi. Töreni büyük bir heyecan ve gururla takip eden veliler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

DERECE ALANLARA PLAKET

Kuruluşunun 36’ncı yılında İzmit Yerleşkesi'nde okuyan 2018/2019 Eğitim-Öğretim döneminde Anadolu Lisesi’nden 72, Ortaokulu’ndan 94, toplamda 166 öğrencinin mezun olduğu programın sunuculuğunu İlkokul Müdür Yardımcısı Selin Kapıcı yaptı. Mezuniyet törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Özel Seymen Koleji Kurucu Temsilcisi Hamiyet Satı, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Seymen, Mahir Seymen ile idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Törene okul korosunun eşsiz performansı eşlik etti. Dereceye giren öğrencilere ödülleri programa katılan protokol tarafından takdim edildi. Anadolu Lisesi’nin birincisi Kübra Nazlı Taşkır’ın plaketini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer takdim ederken ikinci olan Duygu Şarkucu’ya İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir ve üçüncü olan Gizem Öztürk’e Anadolu Lisesi Müdürü Gülistan Tireli tarafından plaketleri verildi.

“ATATÜRK İLKELERİNE BAĞLI NESİLLER”

Törenin açılış konuşmasını yapan İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ercan Demir, “Eğitim bir neslin geleceğidir. Ülkemizin geleceği ve güzel yarınların ışığı olarak yetişen sizler, yeni bir yaşamın adımını atmanın heyecanı içindesiniz. Bizler ortaokul öğrencilerimizi liseye, lisedeki öğrencilerimizi üniversiteye uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Atatürk İlkeleri ışığında vatanına bağlı dünya vatandaşları yetiştirmeye gayret gösterdik. Çağdaş düşüncenin eğitimde her şeyden güçlü bir anahtar olduğunu gösterdi. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi canı gönülden kutluyorum. Yolunuz açık olsun” diyerek duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

“YUVAMIZA VEDA EDİYORUZ”

Okul birincisi olan Kübra Nazlı Taşkın, “Bugün yuvamız dediğimiz koridorlara veda ediyoruz. Algısı açık, farkındalığı yüksek bir Türk genci olduğum için mutlu ve gururluyum. Umutsuzluğa düştüğümüzde ya da hayatı toz pembe gördüğümüzde elimizden tutup, ‘Hadi kalk’ diyerek ikinci ailemiz olan okulumuza veda ediyoruz. Hepinizi çok seviyor ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Annesine özellikle teşekkür eden Kübra’nın konuşması hem annesini hem de salondakileri duygulandırdı. “Her şeyin çok güzel olacağına inanıyoruz” diyerek konuşmasını sonlandıran Taşkın, salondan büyük alkış aldı. Başarısını ölümsüzleştiren Taşkın, yaş kütüğüne ismini çaktı. Ekin EKEN