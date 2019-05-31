İzmit Tarihi Çarşı’dan bayrama özel nostaljik hediyeler

72 yıllık İzmit markasının temsilcisi Emine Olgun Türk’ün işlettiği Hikmet Kolonyaları’ndan kolonyanızı doldurup Foto Raşid’te İzmit hatırası çektirebilirsiniz. Tümü el yapımı ürünlerin satıldığı çarşıda başka bir eşi olmayan bir çok hediye seçeneği mevcut. İster kıymetli bir hediye almak isteyin isterseniz çocukları sevindirin tüm seçenekler İzmit Tarihi Çarşı’da sizi bekliyor.

Eski bayramları hatırlamak isteyenler İzmit Tarihi Çarşıya mutlaka uğrayın

Bayramda şeker toplayan minikler için Hüsnü Nakış odası sahibi Gülhur Koca ve Esin İşkodra’nın hazırladığı “İşlemeli mendil ve harçlık keseleri” sizi nerede o eski bayramlar demekten alıkoyacak. Sadekar Gaye Soyay’ın hazırladığı İzmit simgesi “Çınar kolyeleri” bayram hediyesi için oldukça ideal bir öneri olacakken, Pelin Yavalar’ın hazırladığı iş suzeni nakışıyla bezenmiş “Çiçeklerin enerjisi” isimli el yapımı çanta ve özel tasarım kıyafetler unutulmaz bir armağan seçeneği. Emine Uyar’ın Hüsn-ü Hat ve Tezhip eserleri görenleri mest ediyor, ressam kamuran Kamuran Özben’in İzmit motifli tabloları size eski İzmit anılarını canlandırmak için güzel bir alternatif. olacak. Şaziye Şahin el yapımı seramik ürünleri buzdolabınız için gerçek bir seramik magnet satın alabilirsiniz yada Zeynep ve Mehmed Erzein’in Nakkaşzade odasını ziyaret edebilirsiniz.