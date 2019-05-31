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Atafen Koleji’nden yine muhteşem ödül töreni

Atafen Koleji tarafından her yıl eğitim ve öğretim dönemi sonunda düzenlenen spor ödülleri, önceki gün çeşitli kategorilerde İl Birincilikleri ve Türkiye dereceleri alan sporcular için düzenlendi.

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Atafen Koleji tarafından her yıl eğitim ve öğretim dönemi sonunda düzenlenen spor ödülleri, önceki gün çeşitli kategorilerde İl Birincilikleri ve Türkiye dereceleri alan sporcular için düzenlendi. 85 öğrenciye ödülleri verildi. Okul spor salonunda gerçekleşen törene sporcular, öğrenciler, sporcu yakınları, öğretmenler ve konuklar yoğun ilgi gösterdi.

14’ÜNCÜ ÖDÜL TÖRENİ

Kurucu Başkan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tüysüz, yine önemli bir etkinliğe imza attı. Ödül törenine Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Levent Atalı, Dr. Ahmet Gönener, Utku Gönener, İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, Lig Koordinatörleri Gürhan Öztürk ve Erhan Okur, Yıldızlar Yüzme Kulübü Başkanı Seçkin Soydan ve birçok davetli katıldı. Sunuculuğu beden eğitimi öğretmeni Bilge Başaran yaptığı ödül töreninde saygı duruşu ve istiklal Marşı sonrasında cimnastik grubu öğrencileri gösteri gerçekleştirdi. Okul Müdürü Erhan Ürü’nün açılış konuşması sonrasında ödül töreni gerçekleşti

SPORA DESTEĞE DEVAM

Atafen Eğitim Kurumları Okul Müdürü Erhan Ürü ödül töreni öncesi yaptığı açıklamada ‘‘Her yıl olduğu gibi bu yılda derece giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Sporun farklı dallarına öğrencilerimizle katılarak başarılar elde etme devam ederken sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Dereceye giren sporcuları kutlarken hepsine eğitimlerinde başarılar diliyorum. Bundan sonra okulumuzda spor yatırımları tüm hızıyla devam edecek. Bir çok dalda okulumuz dünya ve Türkiye şampiyonları yetiştirdi ve yetiştirmeye devam ediyor” dedi. Ahmet AKAY

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