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- Dün 23:45 TSİ

TEM'de bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

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TRAFİK YOĞUN AMA AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.

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