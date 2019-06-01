Gölcük Yukarı Değirmendere Kalıcı Konutlar bölgesindeki hafriyat sahası tepki çekiyor. Gölcük Belediyesi tarafından yaptırılan Koray Aydın Parkı ile arasında istinat duvarı bulunan hafriyat sahasına molozların yanı sıra evsel atıklar da dökülüyor. Durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri, hafriyat ve çöplerin dökülmesine engel olunmasını ve sahanın yeşil alana çevrilmesini istedi.

"ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, alanın hafriyat atıkları ile ilgili yönetmeliklere aykırı olduğunu söyledi. Sahaya atıkların ayrıştırılmadan döküldüğünü belirten Ağdacı, şöyle dedi:

"Parkın üzerinde bir atık sahası var. Burası yeni bir yer değil. Burası yıllardır atık sahası olarak kullanılıyor. Buraya hafriyat ve inşaat atığı atıldığı söylendi. Şimdi baktığımızda, burada hafriyat atığı da var, inşaat atığı da var, ancak evsel atıklar da var. Kaldı ki, hafriyat ve inşaat atıkları ile yıkıntıların depolanması ile ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe göre yapılması gereken bazı şeyler var. Belediyelerin birinci öncelikteki görevi, hafriyat atıkları ve inşaat atıkları için yönetmelik ilk başta bunların yerinde ayrıştırılması gerektiğini söylüyor. Yani, 'Hafriyat atığı ile inşaat atığını karıştırmayacaksın, bunları ayıracaksın' diyor. Daha sonra hafriyat atığını da tekrardan ayrıştıracaksın, dolgu yapımında kullanılabilecek hafriyat atığını diğerlerinden ayırarak dolgu olarak değerlendireceksin. Geri kalanları da, geri dönüşüme gidebilecek olanları da geri dönüşüme göndereceksin. Olmadı, o zaman da 'Gömeceksin' diyor yönetmelik. Bunların depolama, dolgu yapım veya bertaraf yeri olarak da meskun mahallerden uzakta, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde depolanması, bertaraf edilmesi veya kullanılması öngörülüyor yönetmeliğe göre."

"BÖYLE DOLGU OLMAZ"

Bölgede yaşayan ailelerin hafriyat sahasından rahatsız olduğunu vurgulayan Ağdacı, "Hafriyat atığı, inşaat atığı ve evsel atık buraya ayrıştırılmadan dökülüyor. Sıkıştırılıyor, dolgu yapılıyor gibi oluyor. Ama böyle dolgu olmaz. Mevzuat gayet açık. Hafriyat maddesinin dolgu olarak kullanılabileceği maddesi 'Dolgu olarak kullanılacak' diyor. Burada plastik atıklar var, kağıtlar var, bir sürü çöp var, her şey var. Organik atık yok ama netice itibarıyla evsel atıklar var burada. Dolayısıyla birinci işlem olan ayrıştırma yapılmamış ve meskun mahal olması sorun oluşturuyor. Burası bir parkın ortası ve konutların bulunduğu bir yer" diye konuştu.

"İSTİNAT DUVARI BU DOLGUYU NE KADAR TAŞIYACAK?"

Sait Ağdacı istinat duvarının dolguyu taşıyamaz duruma gelebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yapılan bir yer değil burası, burası yıllardır bu şekilde kullanılıyor. Önüne bir istinat duvarı yapılmış ama o istinat duvarı bu dolguyu ne kadar taşıyacak ve ne kadar kaldıracak? Burası usulüne uygun yapılan bir yer değil ve bu dolgunun üzerine acaba ne yapılacak? Burası usulüne uygun yapılmış bir yer değil. Buraya bir bina yapılması düşünülüyorsa o da yanlış. İleride onun da tehlikeleri olacaktır."