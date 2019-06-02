AKP Kocaeli'den 5 bin kişiye iftar

AKP İl Başkanlığı tarafından her yıl organize edilen teşkilat iftarı bu yılda 5 bin kişiyle Uluslararası Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ev sahipliğini üstlendiği İftar programına AKP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediyesi eski Başkanı Nevzat Doğan, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker, Cemil Yaman, Sami Çakır, Emine Zeybek, geçmiş dönem belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il eski başkanları, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi de yer aldı.

“EN BÜYÜK DESTEK KOCAELİ’DEN”

Geleneksel iftar programında konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “İl başkanlığı sürecini birlikte yaşadık. 81 ilde örnek olmuş Kocaeli teşkilatının varlığı tartışılmaz. Her seçimde üzerinize düşen güveni layıkıyla yerine getirip Cumhurbaşkanımıza en büyük desteğinizi gösterdiniz. Bu bizim birlikteliğimizin en somut göstergesi. Tüm İl başkanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Kocaeli teşkilatı her zaman aynı yerini alacaktır” sözlerini kullandı.

YILDIRIM’A DESTEK İSTEDİ

Konuşmasında İstanbul’da tekrarlanan seçimlere de değinen Ellibeş, “İstanbul seçimleri Türkiye için çok önemlidir, bu önemi hepimiz fark ettik. Biz buradan ne yapabiliriz diyebilirsiniz. Eş, dost, akrabalarınızla ilk önce telefonla konuşacak; sandığa gidip Binali Yıldırım’a oy vermelerini isteyeceksiniz. Hepimize büyük iş düşüyor. Biz kavganın değil barışın tarafında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ DAHA GÜZEL OLACAK”

Selamlama konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Bizi böyle bir günde bir araya getiren AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’e çok teşekkür ediyorum. Ben sözlerimi uzatmadan sadece şunu söylemek istiyorum; Sayın Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’la Kocaeli daha da güzel olacak. Hepinize afiyet olsun” diye konuştu.

KARDEŞLİK MESAJI VERDİ

Konuşmasında kardeşlik ve birlik vurgusu yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu birliktelik yeni bir heyecanın habercisi. Bu birlik hepimize ayrı bir heyecan veriyor. Allah her daim birliğimizi kardeşliğimizi korusun. Şimdiden Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“DAVANIN AK NEFERLERİ”

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “17 yıldır Türkiye’yi dirilten davanın AK Neferleri, hoş geldiniz. Bu şehre hizmet etmiş çok değerli misafirlerimizle birlikte olmaktan büyük onur duyuyor ve hepsine teşekkür ediyorum. Ramazan ayınızın ve Ramazan Bayramı’nızın mübarek olmasını diliyorum. Duaların kabul olduğu aydayız ben de duaları arttıralım istiyorum. Buradaki fotoğrafın daha da artmasını diliyorum. Her şey daha güzel olacak diyorum” diyerek katılımcıları selamladı.

“KUSURLARIMIZ DA OLUYOR”

AKP’nin Kocaeli teşkilatına övgülerde bulunan Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Teşkilatçılık zor iştir. Gece gündüz demeden koşturur, mücadele edersiniz. Kocaeli bizim genel merkez olarak hep takdir ettiğimiz bir teşkilat. Kardeşliğini, birliğini hep muhafaza etti. İnşallah tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam edecek. Elbette eksiklerimiz kusurlarımız hatalarımız oluyor. Biz diyoruz ki bu eksiklikleri tolere ederek devam ederiz. Hatalarımızı kusurlarımızı Allah izin verirse hep beraber gidereceğiz.”

“MİLLETİ ERDOĞAN’SIZ BIRAKMASIN”

Konuşmasında İstanbul’da tekrarlanan seçimlere de değinen Köse, “İstanbul seçimleri için Kocaeli’den çok büyük destek vermeniz ve harekete geçirmeniz gerekiyor. Kocaeli teşkilatına çok büyük görev düşüyor. Allah’ın izniyle Binali Yıldırım başkanımızı BB yapacağız. Rabbim bu milleti Recep Tayyip Erdoğan’sız bırakmasın” diye konuştu. Ekin EKEN