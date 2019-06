Yürüyüş Yolu, Körfezli öğrencilerle renklendi

Körfez ilçesinde bulunan 7 Anadolu ve Fen Lisesi’nin yıl sonu resim sergisi Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Oktan’ın kurdeleyi kesmesiyle ziyaretçilere açıldı. Yarımca Anadolu Lisesi, Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Oruç Reis Anadolu Lisesi, Hereke Anadolu Lisesi, Orhangazi Anadolu Lisesi ve Körfez Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yaklaşık 400 resimin yer aldığı sergi bugün 11.00-18.00 arasında Yürüyüş Yolu’nu renklendirecek. Öte yandan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kurdele kesimi öncesi konuşan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Sergiyi dolaşan Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Oktan öğrencilerle birebir ilgilenerek resimleri inceledi. Ekin EKEN