Çocuklar yağmura rağmen eğlendi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kandıra Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu sene 17.si düzenlenen lunapark etkinliğinde yaklaşık bin öğrenci ile birlikte ÇYDD Kocaeli Şube eski Başkanı ve KEREM Derneği Kurucu Başkanı Gülşen Müsteçaplıoğlu, dernek üyeleri ve veliler katıldı. ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren her yıl Kandıra’daki çocukları İzmit’te bulunan fuar içindeki Lunasan’a getirerek unutmaz bir gün yaşatıyor. Bu yıl düzenlenen lunapark etkinliğine Kandıra’da bulunan öğrencilerin yanı sıra İzmit ve Kartepe ilçesinden yaklaşık bin çocuk katıldı. Deren bu organizasyonda emeği geçen Kandıra Belediyesi'ne, İzmit Belediyesi'ne ve Lunasan yetkililerine çok teşekkür etti.

Doğum günü kutlandı

Öğrencilerin lunaparka girdikleri sırada aniden başlayan sağanak yağmur çocukların eğlenmesine engel olmazken çocuklar kapalı alandaki oyuncaklarla gönüllerince eğlendi. Çocuklar uzun süre çarpışan otoya sırayla binerek keyif aldı. Yağmurun azalması ile birlikte çocuklar ıslanmayı göze olarak parktaki bütün oyuncaklara sırayla bindi. Gönüllerince eğlenen minikler keyifli bir gün yaşadı. Ayrıca önceki gün doğum günü olan Kandıra Zafer İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Asel Özcan için pasta kesildi ve kendisine çeşitli hediyeler verildi. Minik öğrenciler lunaparkta gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı. Nuri AKÇAHARMAN