İzmit Özel Final Eğitim Kurumlarında eğitim gören 13 ortaokul ve 69 lise öğrencisi mezun olmanın heyecanını yaşadı. Başiskele Körfez Mahallesinde bulunan okulun bahçesinde düzenlenen törene Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Final Eğitim Kurumları Kurucusu Celalettin Gür, Final Eğitim Kurumları Temel Lise Müdürü Ali Önkan, lise okul aile birliği başkanı Cengiz Eraslan, ortaokul okul aile birliği başkanı Nesrin Temel, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından söz alan Final Eğitim Kurumları Kurucusu Celalettin Gür, 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılan herkese teşekkür etti.

4 milyon 250 binden fazla öğrenciyi üniversiteli yaptık

Gür, “Final ailesi olarak 1980 yılından bu yana Türk Milli Eğitimine gerek dershane, gerekse okul olarak hizmet etmekteyiz. Bu sürede üniversiteye gönderdiğimiz öğrenci sayısı 4 milyon 250 bini aşmış durumda. Bu başarının sırrını merak edenlere eğitimin gönül işi olduğunu hatırlatmak isteriz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi bilgi olarak tam donanımlı, özgüveni yüksek, kendini iyi ifade edebilen, örf ve adetlerine bağlı ve dürüst yetiştirmeye çalıştık. Finalde eğitim sevgi ve saygı üzerine kurulmuştur. Eğitimi ve öğretimi eğitim ve öğretim gibi yaptık, bundan dolayı gururluyuz “dedi.

Verdiğiniz kararlar 40 yılınızı etkileyecek

Çağımızın iletişim çağı olduğunu belirten Gür, “Bilgi hem çeşitlendi hem de ulaşılması kolaylaştı. Teknoloji ve iletişimin gelişmesini olumlu değerlendirmek iyi bir eğitimle olur” dedi. Gençlere seslenen Gür, “Zaman su gibi akıp geçiyor. Hedefleriniz yüksek, yolunuz açık olsun. Bugünlerde verdiğiniz kararlar bundan sonraki 40 yılınızı etkileyecektir. Ya yönetecek ya da yönetileceksiniz. Bu nedenle kendinize doğru hedefler belirleyin. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hitabesinde ‘Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur’ diyerek ihtiyaç duyduğunuz güveni vermiştir. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Hep birlikte kep attılar

Konuşmaların ardından ortaokul öğrencilerinin halk oyunları ve dans gösterileri sergilendi. Özel Final Lisesi ve Özel Final Ortaokulu öğrencilerinin bayrak ve flama devir teslim törenlerinin ardından okul birincileri yaş kütüğüne isimlerini çaktı. Ortaokul ve liseden mezun olan öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri verilirken birinci, ikinci ve üçüncülere ise çiçek ve plaket takdim edildi. Düzenlenen yemin töreninin ardından mezun olan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Törenin ardından öğrenci, veli ve öğretmenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken çalan müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Nuri AKÇAHARMAN