Kocaeli Bilnet Okulları, ilk mezunlarını verdi

İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bulunan BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesindeki mezuniyet töreni bahçede, son derece şık bir programla gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Özel Aile Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin, Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü Alipaşa Naipoğlu, idareciler, öğretmenler, veliler ve eğitim camiasından çok sayıda davetli törende hazır bulundu. Program öğretmen ve öğrencilerin bando eşliğindeki geçit töreniyle başladı. Öğrenciler sahnede yerini aldıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Yasemin Demirkol yaptı. Başarılı bir öğretim yılını geride bıraktıklarını belirten Demirkol, “BİLNET Kocaeli, bu kentin çocuklarına hak ettikleri en iyi eğitim sistemini sunmaya devam edecektir” dedi.

DERECELİ ÖĞRENCİLERE PLAKET TÖRENİ

Törende daha sonra BİLNET Kocaeli’nin uluslarası festivallerde ilimizi temsil eden Müzik Öğretmeni Cumhur Koç öncülüğündeki öğrenci korosu şarkılar ve marşlar söyledi. Davetlilerden büyük alkış aldı. Daha sonra öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları dinledi. Ardından diploma törenine geçildi. Sırayla bütün öğrencilere diplomaları verilirken Anadolu Lisesini birinci bitiren Fehmi Mert Talus, ikinci Hacer Ulaş ve üçüncü Elif Sude Karakuzu’ya plaket takdim edildi. Fen Lisesi’nden ise birinci Baran Tügen, ikinci Nurefşan Işık ve üçüncü Efe Sarı plaket aldı. Ortaokuldan ise Selen Basım birinci, Ece Eraydemir ikinci ve Ceylin Karaduman üçüncülükle mezun oldu. Ortaokul birincisi Selen Basım’a plaketini BİLNET Kocaeli Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz takdim etti.

BAYRAK FLAMA TESLİMİ

Diplomaların verildiği, keplerin havaya fırlatıldığı törende ayrıca ulusal yarışmalarda dereceler elde eden Kadir Kaan Erbaş da plaket aldı. Davetlilere kokteyl ikramı da yapılan programda 12’den 11’e, 8’den 7’ye Bayrak ve Flama teslimi oldu. Mezun öğrenci andını Yankı Kulan okuttu.

ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ MORAL

BİLNET Kocaeli Yerleşkesindeki mezuniyet kutlaması konfetilerin patlamasıyla son buldu. Ancak okul yönetimi üniversite sınavına giren öğrencileri unutmadı. Mezuniyet diplomaları alan öğrencilerin sınav stresini atması amacıyla okul bahçesine kurulan ve dev led ekranın da yer aldığı sahnede Mary Jane konseri gerçekleşti. Gençler doyasıya eğlenip öğretim yılının yorgunluğunu atarken, aileler de bu unutulmaz günü cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, mezun öğrencileri kutladı, sınava girecek öğrencilere başarı diledi. Karne alan yüzlerce öğrenciye ise iyi tatiller dileğini iletti.