Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı

Kocaeli'de yaşayan jeoloji mühendisi Hicran Bozkurt, eşinin vefat etmesiyle başına geçtiği mühendislik şirketini 5 ülkeye jeolojik ve jeofizik hizmetleri sunan bir konuma getirdi. Hicran Bozkurt, eşi Ali Bozkurt ile 22 yıl önce mühendislik hizmeti veren şirketlerini kurdu. 2002'de yapı ve zemin malzemeleri laboratuvarını açan şirket, zemin ve yapı malzemesi laboratuvarı olarak Kocaeli ve İstanbul'da, jeolojik ve jeofizik alanında ise Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerde faaliyet yürütüyor. ABM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Hicran Bozkurt, yaptığı açıklamada, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olduğunu belirterek, eşiyle 1997 yılında şirketlerini kurduklarını söyledi. Genç iki mühendis olarak şirketi zor şartlarda kurduklarını anlatan Bozkurt, şirketi büyütmek için eşiyle çok çaba sarf ettiklerini ifade etti. Şirketin zemin etüdü, sondaj, maden, petrol arama gibi faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Bozkurt, yapı tarafında ise binalardan alınan taze beton numunelerini ve çeliklerin dayanımlarını ölçtüklerini dile getirdi. Bozkurt, laboratuvarlarında 110 kişinin çalıştığını ve 3 farklı şubenin bulunduğunu aktararak, "Zemin deneylerinde Türkiye ve yurt dışına hizmet sunuyoruz. 1997 yılında kurulan şirketimiz 2014 yılına kadar jeofizik mühendisi olan eşim tarafından yönetildi. Ani bir vefat sonucu şirket yönetimi benim üzerime kaldı. Bundan sonra da ülkemize olan hizmet aşkımızdan bu işi devam ettirdim. 2014'ün sonundan bugüne kadar başarıyla büyüyerek hizmet alanımızda devam ediyoruz." diye konuştu.

"Büyük projelerde yer almak için çalışıyoruz"

Bozkurt, eşinin vefatından sonra vazgeçmenin kendisine uygun bir davranış olmadığına işaret ederek, "Çalışma arkadaşlarım da o günden bugüne kadar beni yalnız bırakmadı. Onlara 'Benimle var mısınız?' diye sordum. Definden önce böyle bir karar aldık, Allah'ın izniyle de sürekli ilerleyerek devam ediyoruz. Kocaeli'de yerel bir gazetenin yaptığı ankette, 2015 yılının sonunda yılın iş kadını seçildim. Bu bana motivasyon sağladı. Büyük projelerde yer almak için çalışıyoruz. İstanbul Havalimanı olmak üzere Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak projelerde şirketimizin isminin yer alması bize onur veriyor." diye konuştu. Kendilerini her zaman geliştirdiklerini vurgulayan Bozkurt, mesleği tam olarak bildikleri için yeni iş kapılarının da sürekli açıldığını söyledi.

Bozkurt, yurt dışından da mühendislik çalışmaları konusunda ilgi gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özbekistan, Azerbaycan, Katar, Kuveyt ve Irak'ta mühendislik çalışmaları alanında hizmet sağlıyoruz. Çözüm odaklı faaliyet yürütüyoruz. Personelimiz buralardaki inşaat alanlarında çalışıyor. Yeni ülkelerden de talep var. Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Arap ülkelerinden mühendislik hizmetleri alanında talep görüyoruz, gelecek dönemde bu ülkelerde de yer alacağız. Bu ivmenin giderek artacağına inanıyorum." Gençlerin üniversitelerde jeoloji ve jeofizik bölümlerini tercih etmelerini tavsiye eden Bozkurt, ilgili bölümden mezun olanların mesleklerine sahip çıkarak ülkelerine hizmet etmelerini istedi.

Eşinin yadigarı şirketi dünyaya açtı

Kocaeli'de jeoloji mühendisi Hicran Bozkurt (fotoğrafta), eşinin 5 yıl önce vefat etmesinin ardından başına geçtiği mühendislik şirketinin sunduğu jeolojik ve jeofizik hizmetleri ülke sınırlarını aştı.