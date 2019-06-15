Kocaeli’de birçok kişinin farkında olmadığı ancak öğrenildiğinde akıl tutulmasının yaşandığı bir tesis var. Başiskele’ye bağlı Kullar’daki tesisler sadece Kocaeli’nin değil, Türkiye’nin parmakla gösterdiği bir spor kompleksi oldu.

YEMEDİLER, İÇMEDİLER

Kullarspor Kulübü Başkanı Fahri Altıntaş, yönetimi ve Kullarlılarınbir hayali vardı. Kullar ve ilimiz çocuklarının yıllarca yararlanabileceği bir tesisin bölgeye kazandırılma gerekiyor.Yemediler, içmediler, sadece Kullar’ın çocukları için dertlendiler ve bugün ortaya göz kamaştırıcı bir manzara çıkardılar. Kısacası hayal ettiler ve başardılar! Kullarspor tesislerinde daha yapılacak çok şey var. Çünkü tesis gelişmeye ve modifiye edilmeye çok açık.

BU TESİSE PROFESYONEL BİR FUTBOL TAKIMI YAKIŞIR

Burası sadece futbola değil, birçok branşa hizmet ettiği için “Spor kompleksi” olarak değer görüyor. Bu sezon İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan takımın tesisleri amatör lige çok fazla. Hedef, güzel bir mali politika ile Kullar tarihinde bir ilki gerçekleştirmek, hem Kullar’ı hem de Kocaeli’yi profesyonel liglerde temsil etmek. Açıkçası bir futbolcunun ve teknik ekibin istediği her şeye sahip olan tesise de profesyonel bir futbol takımı yakışır.

SÜLEYMAN SAK LİDERLİĞİNDE

Kullarlı, futbol kulüpleri ile ayrı gurur duyuyor. Bölgede seçim süreci dışında konuşulan ilk konu tabii ki futbol ve Kullarspor. “Asla küfür yok” diyerek Süleyman Sak’ın liderliğindeki taraftarlar hem rakip takım taraftarları ile ekmeklerini paylaşıyor, hem de onları en iyi şekilde uğurluyor. Dahası Türkiye amatör futbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren Kullar taraftarı, tribüne ısıtıcı da bağladı ve soğuk kış günlerinde sıcak bir maç izlenmesi de sağlandı.

KAMP MERKEZİNDE YOK YOK

Kulübe ait iki adet küçük otobüs var. Sporcular her gün evlerinden alınıp antrenmanlara getirilip evlerine götürülüyor. Futbol okulundaki sporcular için de tüm Başiskele’den futbolcular toplanıyor. Kullarspor Gençlik Eğitim Spor ve Kamp Merkezi’ni dıştan görünce bile tüyleriniz diken diken oluyor. İçinde yok yok… 24 sporcunun ve 3 teknik adamın 24 saat konaklayacağı yerden tutun, fitness salonuna, kütüphanesinden konferans salonuna, dinlenme odasından 4 adet çok büyük soyunma odasına kadar, merkezde yok yok..! Şaka değil… Basın evi bile var!

MASAJLAR ALİ KÖKSAL’DAN!

Başiskele Belediye Eski Başkanı Hüseyin Ayaz’ın bu tesislerin kurulmasında emeği çok fazla. Mevcut belediye başkanı Yasin Özlü de desteğini sunuyor. Çünkü Özlü de biliyor ki, bu tesisler sadece ilçede değil, Kocaeli’de çok önemli ve gurur duyulması gereken bir proje. Kullarlıların hayalinin önce emeğe ardından gerçeğe dönüştüğü tesis sadece Kullarspor’a değil, tüm Kullar’a, hatta Başiskele’ye, Kocaeli’ye uzun hizmet edecek. Merkez içinde yüzme havuzu da kısa zamanda inşa edilecek. İşin içine sauna ve hamam da girerseAli Köksal’a da masaj yapmak kalacak. Özel Haber – Erdem ÖVÜÇ / Foto – Ali KÖKSAL

KULLARSPOR TESİSLERİNDE NELER VAR?

3 Katlı Gençlik Kamp Merkezi binası

4 adet futbol sahası (64x98, 30x50, 42x62 ve 66x100)

Bay-Bayan Spor alanları

Baskebol sahası (15x28)

Voleybol sahası (9x18)

Tenis kortu (11x24)

50 araçlık açık otopark

Kafeterya

Oyun parkları

Basın evi

1 kilometre bisiklet, yaya ve koşu yolu (Bu yıl bitecek)

Yarı Olimpik Yüzme Tesisi (Bu yıl bitecek)

Kapalı spor salonu (Bu yıl bitecek)