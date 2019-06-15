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Atık arıtma ve yakma sahası yakınındaki halkın ‘kötü koku’ rahatsızlığı

İzmit'te içerisinde 7 mahallenin bulunduğu Alikahya bölgesindeki , İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş(İZAYDAŞ) sahasından yayılan kötü koku, mahalle halkınının tepkisine yol açıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte artan kötü koku nedeniyle sokaklarda maske ile dolaşan bölge halkı, çözüm soruna çözüm bulunmasını istiyor.

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Alikahya bölgesindeki Atatürk, Fatih, Cumhuriyet, Akarca, Karadenizliler, Fevzi Çakmak ve Merkez Mahalleleri'nde yaşayan yaklaşık 35 bin kişi, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş(İZAYDAŞ) sahasından yayılan kötü koku nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaz mevsimiyle birlikte havaların ısındığını bunun da kötü kokuyu arttırdığını söyleyen bölge halkı, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istiyor. Mahallede maske ile dolaşan halk tesisin taşınması için imza kampanyası başlattı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yurt, "Bu kokunun tarifi yok. Kapıları açamadığınızı, balkonlara çıkamadığınızı düşünün. Yakın bir mesafeden bahsetmiyoruz yaklaşık 10 kilometrelik alana yayılıyor bu koku. Rüzgar olduğu zaman, kesinlikle aşırı bir koku geliyor. Bazen nefes almakta bile güçlük çekiyoruz. Evimizde ufak bir çöp tenekesi koktuğu zaman, dayanılmaz bir koku oluyor. Biz her gün bunun binlerce katını hava sahamızda soluyoruz. Tarifi yok bu kokunun, en nihayetinde çöp kokluyoruz" dedi.

'MÜTEAHHİTLER BURADA KONUT YAPMAKTAN VAZGEÇİYOR'

Kötü koku nedeniyle bölgede yaşayan nüfusta düşüş olduğunu ve kanser hastası sayısının arttığını öne süren Yurt, "Biz sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz, bu hepimizin hakkı. Bölgede kanser oranı yükseldi, hayvancılıkla uğraşan insanlar bölgeyi terk etti. Ticaret yapanlar, müteahhitler artık buraya yaklaşmıyor. Çünkü konutlarını satamıyorlar. Konut almak için buraya gelenler kötü koku nedeniyle vazgeçiyor.  Maddi manevi etkilendik. Bir an önce çöp fabrikası  kaldırılıp, daha doğru bir yere taşınmalı" diye konuştu.

'KOKUDAN DOLAYI DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM'

Kötü koku nedeniyle esnafın satışlarının düştüğünü savunan lokantacı Serkan Külahçıoğlu da dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Külahçıoğlu şöyle konuştu: "Burası büyük bir kesime hitap ediyordu, buraya dışarıdan çok fazla insan geliyordu. Kokudan dolayı artık kimse burayı tercih etmiyor.  Müşteri gelmiyor,  kötü koku bizim için çok büyük bir problem, yetkililerin buna bir kulak vermesi lazım. Ben dükkanımı kapattım, kilidi vurdum, insanlar kokudan dolayı burayı kesinlikle tercih etmiyor. Akşam saatlerinde kokudan durulmuyor. Çöp tesisi olmadan önce burada ortalama 3-4 bin kişi rahatlıkla geziyordu ama şimdi kimse gelmemeye başladı. Sokaklar bomboş hayalet bir caddeye döndü"

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