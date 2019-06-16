İzmit'in kızları herkese yetti!

RAKİP, GEÇEN YILIN TÜRKİYE ŞAMPİYONUYDU

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü bir kez daha gururumuz oldu. Kayseri Gençlerbirliği ile yıldız kızlar finali maçına çıkan Yeşil Siyahlı ekibimiz aşırı sıcak altında oynadığı maçı 1-0 kazandı ve şehre Türkiye şampiyonu olarak döndü. Temsilcimiz maça kalede Sudenur, savunmada Damla, Buse, Sude, Sıla, önlerinde Kübra ve Cansu, sağda Ela, solda Sıla, ileride ise Melisa ve Ece 11’i ile başladı.

KÜBRA KORNERDEN ATTI, SUDENUR YAKALADI

Yeşil Siyahlı temsilcimiz maça iyi başladı. 11. dakikada Sude’nin serbest vuruşunda kaleci Melike topu son anda kornere tokatladı. Köşe vuruşunu kaptan Kübra kullandı. Rüzgarın da etkili kavis alan top doğrudan filelerle buluştu. (1-0) İlk yarının devam eden diliminde oyunun hakimiyetini elinde tutan ekibimizde kaleci Sudenur da kritik pozisyonlarda kalesinde devleşti.

ALIŞTIRDILAR ARTIK

İkinci yarıda Kayseri ekibi çok adamlar Kocaeli kalesine yüklenmek istedi, ekibimiz ise duran toplardan sonuca gitmek istedi. Maçın uzatma anlarında Kayseri ekibinin topu direkten döndü ve 2 dakika sonra maçın Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Burak Şeker son düdüğü çaldı ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir kategorideTürkiye şampiyonluğunu ilan etti. İşte şampiyonlarımız! Erdem ÖVÜÇ