İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması

Bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge sakini vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Hürriyet incemeleriyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Baz sıkıntılı olaylar oldu. biz de ekiplerimizle, ilgili birimlerimizle birlikte hemen bölgeye geldik. Burada Büyükşehir nezdinde yapılan bazı çalışmalar yarım kaldığı için yağmurun etkisiyle birlikte bir kaç sıkıntıya sebep olmuş. Çok şükür bir can kaybı yok, vatandaşımıza bir zarar yok. Ama bir an önce bu yolların düzeltilmesi alt yapıyla ilgili düzenlemelerin yapılmasının takipçisi olacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili birimlerle görüşeceğiz. bizim birimlerimiz ve Büyükşehir birimleri ortaklaşa inşallah bir an önce vatandaşımıza herhangi bir zarar gelmeden buraları halletmeye çalışacağız. Şimdilik kimseye bir şey olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah bir an önce altyapının halledilmesiyle ilgili gerekli girişimlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GECE BOYU MESAİ YAPILDI

İzmit Belediyesi ekipleri mahalledeki hayatı normale döndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yaşanan toprak kayması sonucu bölgede meydana gelen zararlara vakit kaybetmeden müdahale eden ekipler, yaklaşık 10 kamyon toprağı bölgeden kaldırdı. Vatandaşlar olaya hemen müdahale ederek herhangi bir olumsuz durum yaşanmamasını sağlayan İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

GÜNDOĞDU'DA İNCELEMELERE DEVAM ETTİ

Ardından Gündogdu Mahallesi Soyer Sokak üzerinde ağaçlandırma alanındaki toprakların kayması nedeniyle sıkıntı yasayan bölgeye de giden Başkan Hürriyet, durumla ilgili ekiplerden bilgi aldı. Vatandaşların durumdan olumsuz etkilenmemesi için gerekenlerin bir an önce yapılması talimatını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölgede incelemelerini sürdürdü.