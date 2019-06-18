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Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti

İzmit Serdar Mahallesi de yağmurdan nasibini aldı. Yağmurun taşıdığı toprak alt sokakları çamura buladı.

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İzmit Serdar Mahallesi, sağanağın etkili olduğu bölgelerden oldu. Üst kısımlardan aşağıya akan yağmur suları çer çöpü de peşi sıra getirdi. Sokaklarından oluk oluk çamur akan Serdar Mahallesi’nin muhtarı Ümit Yılmaz, “Serdar mahallesi her yağmurda aynı çileyi çekiyor. İSU Genel Müdürlüğü binasının mahallemizde olması da cabası. Camdan bakıp içleri acımıyor mu? Yıllardır talep ettiğimiz işleri yapmadılar. Yeni yapılan okulların önüne bakın, çocukların sandalla gelmesi lazım. Yazıklar olsun böyle zihniyete” diyerek tepki gösterdi. Ekin EKEN

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