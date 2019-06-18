İzmit Serdar Mahallesi, sağanağın etkili olduğu bölgelerden oldu. Üst kısımlardan aşağıya akan yağmur suları çer çöpü de peşi sıra getirdi. Sokaklarından oluk oluk çamur akan Serdar Mahallesi’nin muhtarı Ümit Yılmaz, “Serdar mahallesi her yağmurda aynı çileyi çekiyor. İSU Genel Müdürlüğü binasının mahallemizde olması da cabası. Camdan bakıp içleri acımıyor mu? Yıllardır talep ettiğimiz işleri yapmadılar. Yeni yapılan okulların önüne bakın, çocukların sandalla gelmesi lazım. Yazıklar olsun böyle zihniyete” diyerek tepki gösterdi. Ekin EKEN
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Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti
İzmit Serdar Mahallesi de yağmurdan nasibini aldı. Yağmurun taşıdığı toprak alt sokakları çamura buladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz