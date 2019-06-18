Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı!

28. Kağıthane Sadabad Yağlı Güreşleri’ne damgayı Samsunlu Şaban Yılmaz’ın yaptığı açıklamalar damga vurdu. Güreş Federasyonu Marmara Eski Bölge Temsilcisi ve Gölcük Güreşleri organizatörünü çok ağır dille suçlayan Yılmaz,Güreş Federasyonu’nu da olaylara seyirci kalmakla eleştirdi.

DUALIYDI, AMA?

Bazılarının “Peygamber” sporu olarak adlandırıp,dillendirdikleri,kimilerine göre “Ata” sporu bilinen “Yağlı Güreş” ne zamanki “Paralı” güreşe döndü, Köroğlu’nun, “Delikli demir çıktı mertlik bozuldu” dediği gibi oldu. Kısacası Mertlik, dürüstlük sporuna “para” girdi, yağlı güreş de bozuldu.Sevginin,saygının,dürüstlüğün simgelendiği “Dualı” çayırlar “Beddualı”çayırlar oldu!

EN GÜZEL MESİRE YERİ

Sultan III. Ahmed’in saltanatı ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığı zamanında (1703-1730) Kağıthane’de yapılan Sadabad Kasrı’nın dereler,fıskiyeler,ağaçlar ve çiçek bahçelerinden oluşan en güzel mesire alanında şimdi Kağıthane Belediyesi 28.Yağlı Pehlivan güreşleri yapılıyor.

BİR DE PARA ALINSA!

Ücretsiz olduğu halde yağlı güreşlere “seyircinin” ilgisi yok. Çayırdaki toplam pehlivan sayısı belki tribünlerde olanlardan daha fazla.“Bedava” yağlı güreş,bir de “ücretli” olsa seyirci sayısı daha vahim bir hal alacak. Bu güreşler için seyircinin yoğun ilgisi olduğunu yazanların matematikleri ve gözlerinin sağlıklı olup olmadığını merak etmemek mümkün değil.

AĞALIK O’NA YAKIŞIYOR

Yağlı güreşi bugünkü durgun hale getiren bu tip algılaryapanlar, birilerine “yağ”yakanlar, yağlı güreşten anlamayan,ısmarlama haber yapanlar değil mi?Güreş ağası Yusuf Yoldaş “Ağalığı” tam anlamıyla yapan biri. Güreş piyasasında yeri ve ismi var.Misafirlerini karşılama ve ağırlamada kusursuz.Bu yüzden ağalık ihalesi yapılmadan önümüzdeki yıl da Kağıthane güreş ağası seçildi. (İhalesiz)

DAMGA VURAN OLAY

Recep Kara ve Orhan Okulu’nun Minik boyda 4’er pehlivanla yaptıkları gösteri güreşi bir ilkti ve güzeldi.Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde ne Recep Kara’nın kaybetmesi, ne Tanju Gemici’nin bayıltıcı el enseleri, ne de Koca Yusuf Ekrem Yavuz’la Şaban Yılmazın yarı finalde yaptıkları Kırkpınar’ın 2005 finalinin rövanşı damgasını vuramadı. Damgayı, Şaban Yılmaz’ın açıklaması, hem de bağıra bağıracanlı yayın sitesine yaptığı açıklama vurdu!

İSİM VEREREK KONUŞTU

“Ben konuşunca -Deli Şaban-diyorlar.Hakkımızı aradığımız için–Deli- oluyoruz.Vazgeçmeden hakkımızı aramaya devam edeceğiz ve gerçeklerden ayrılmayacağım.Onlar varsın bana “Deli” desinler” diyerek “İsyanını” dile getirirken, “Güreş Federasyonu Marmara Bölge Sorumlusu Raşit Ataş ve Gölcük Güreşleri organizatörü Yusuf Yüksel’in isimlerini vererek eleştirdi, güreşçiler arasındaki kıyımı dile getirdi.

ARTIK SUSMAK YOK!

Güreş federasyonu yetkililerinin bu duruma seyirci kalmalarının yağlı güreş camiasına zarar verdiğini haykıran Yılmaz “Şimdi 2’sinin ismini verdim ama daha 10 kişinin ismini verebilirim.Canımıza tak dedi. Artık susmayacağım” diyerek sözlerini tamamladı. Osmanlı döneminde imar,güzellik,mesire yeri olarak ün yapan Sa’dabad, 1730 Patrona Halil İsyanı ile harabeye dönmüş,tüm güzellikler yakılıp,yıkılmış ortadan kaldırılmıştı.Sa’dabad da 299 yıl sonra ikinci bir isyan yaşandı ve isyanı yağlı güreşçiler adına Şaban Yılmaz yaptı.

TARİH TEKERRÜRDEN İBARETMİŞ

Şaban Yılmaz’ın isyanını, Patrona Halil İsyanı’nınyaşandığı Sadabad(Kağıthane) yağlı güreşlerindeki isyanla anımsarsak, yağlı güreş camiasındaki “Huzursuzluk” bir kez daha ortaya çıkmış oldu.Şaban Yılmaz’ın Kağıthane (Sadabad) isyanı yağı güreşte tehlike çanlarını çalanların çoğaldığını, “Ayak”seslerinin çoğalarak geldiğinin habercisi mi? “Tarih tekerrürden ibaretmiş” derler.

FATMA HANIM’IM ADINI EZBERLETTİLER

Güreşlerde İzmitli olan ve özellikle küçük boy pehlivanlarının sık sık yeni belediye başkanı Av. Fatma Hürriyet Kaplan’ın ismini seyircilere adeta ezberletmeleri ve kürsü yapmaları dikkatlerden kaçmadı.Kağıthane güreşlerinde dikkati çeken 2 şey daha vardı. Senelerin tecrübesi zamanımız cazgırlarının piri, Cazgır Şükrü Kayabaş, Kağıthane’deyine çok başarılıydı.

BİR KARAR VER MUSA BAŞKAN

İkincisi de şu. Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın şaşırtıyor. Gölcük’te saatlerce kaldı,tam Başpehlivanlık güreşi başlarken gitti.Kağıthane’de ise Başpehlivanlık güreşi başladığında alana geldi.Hani bazı antrenörler vardır, iyi oynayan gol atan oyuncusunu “Alkışlatmak”için oyundan alırlar.Acaba, Başkan Musa Aydın da “Alkışlanmak,dikkati çekmek için mi” böyle yapıyor?Şayet Başpehlivanlar ellerini biraz çabuk tutup güreşi bitirseler, Federasyon Başkanı serenomiyi bile göremeyecekti! Abdullah KARAGÖZ