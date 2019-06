İzmit'te kuaförü su bastı!

İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi üzerindeki bir kadın kuaförünü ise su bastı. Sokaktaki kanalizasyonların taşmasıyla birlikte göle dönen caddedeki sular, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan kadın kuaförüne geldi. Bu sırada dükkanda bulunan çalışanlar, kuaförün kapısını kapatarak içeriye su girmesini önlemeye çalıştı. Kapının önünün su ile dolması sebebiyle dükkan içerisinde çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı. Sokağa gelen itfaiye ekibinin motorlu pompa yardımıyla dükkan önündeki suyu boşaltmasının ardından kapı açıldı. Yaşanan su baskını sırasında kuaför içerisindeki müşterilerin işlemlerinin devam etmesi ise dikkat çekti.

"HER YAĞMUR AYNI"

Yaklaşık 20 yıldır aynı sokakta yaşayan Efraim Şencan, "Buraya her yağmur yağışında rögarlardan sular fışkırıyor. Burada 3 tane ızgara vardı. Yolu bir kez yaptılar 2'ye indirdiler, bir daha yaptılar 1'e indirdiler. Ondan sonra yaptılar, küçücük bir ızgara kaldı. Bir anda yağmur bastırınca buradaki rögarlar çekmiyor. Rögardan, üst yollardan gelen sular fışkırıyor. Her yağmur yağışında durum aynı. Buranın kesinlikle elden geçirilmesi lazım" dedi. Su baskını nedeniyle dükkanının içerisinde mahsur kalan kuaför Uğur Leylek ise, "Mazgallar çekmiyor, mazgallar tıkalı. Zaten ufacık bir mazgal her iki yönden gelen suyu çekmez. İstediği kadar büyük boru koysunlar. Burası rezalet. Baktık ki su geliyor, kapattık her yeri. İçeride mahsur kaldık. Olmaz böyle" diye konuştu. Kaynak: DHA