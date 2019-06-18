İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar su altında kaldı. Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi, Kozluk, Cedit ve Körfez mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli dolunun da yaşandığı bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı. Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dükkanını su basan otomobil yedek parçacısı Barış Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın bir anda bastırdığını belirtti. Aşırı yağışlarda bazen araç parçalarının su içinde kaldığını ifade eden Gümüş, bunların bozulması nedeniyle satışta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. İş yerini su basan otomobil boyacısı Yakup Sağlam da yağmurun başlamasıyla dükkanın bir anda suyla dolduğunu, arabaları zor çıkardığını bildirdi. Sağlam, sokaklarına rögar yapılmasını istedi. Kaynak: AA