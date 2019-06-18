Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
- Bugün 15:54 TSİ

İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı

İzmit'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

mask

Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar su altında kaldı. Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi, Kozluk, Cedit ve Körfez mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kısa süreli dolunun da yaşandığı bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı. Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde dükkanını su basan otomobil yedek parçacısı Barış Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın bir anda bastırdığını belirtti. Aşırı yağışlarda bazen araç parçalarının su içinde kaldığını ifade eden Gümüş, bunların bozulması nedeniyle satışta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. İş yerini su basan otomobil boyacısı Yakup Sağlam da yağmurun başlamasıyla dükkanın bir anda suyla dolduğunu, arabaları zor çıkardığını bildirdi. Sağlam, sokaklarına rögar yapılmasını istedi. Kaynak: AA

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı mask
İzmit'te 4 mahalle sular altında kaldı
İzmit'te kuaförü su bastı! mask
İzmit'te kuaförü su bastı!
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı! mask
Kağıthane,Patrona Halil’den sonra Pehlivan Şaban Yılmaz isyanını yaşadı!
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti mask
Serdar Mahallesi’ni sağanak vurdu, muhtar isyan etti
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması mask
İzmit Belediyesi'nden toprak kayması açıklaması
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti mask
Toprak kaydı, mahalleli isyan etti

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL