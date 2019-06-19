Sabancı okullarından muhteşem veda!

Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu ile Derince Birlikspor tarafından organize edilen ve bu yıl beşincisi düzenlenen 3. ve 4. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Adeta şölen havasında geçen ve aynı zamanda karnelerin verildiği etkinliğin son gününde 4-B ve 3-A sınıfları şampiyon oldu. Okulda 4. sınıflardan 186 öğrenci mezun olurken, orta öğretime geçmenin mutluluğu yaşandı.

14 SINIF MÜCADELE ETTİ

14 sınıfın katıldığı Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu 4. ve 3. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. 4.sınıflar final maçında 4-B ile 4-F karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona ererkenşampiyonluğu penaltılar sonrasında rakibini 4-3 mağlup eden 4-B elde etti. 3. sınıflar final maçında ise 3-Asınıfı, Ömer Şahin ve Deniz Kaya’nın golleri ile 3-F’yi 2-0 yendi ve sezonu zirvede bitirdi. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve başarı belgeleri törenle verildi. Turnuvada 3-C sınıfından Ahmet Kemal Mutlu en iyi oyuncu seçildi.

KUPALARI DAĞITTILAR

Turnuvada birincilere kupalarını KASKF Başkanı Murat Aydın, ikincilere Belediye Derincespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Cevat Aygünile Okul Müdürü Selila Çelik, üçüncülere Kocaeli Yüzme Kulübü Başkanı Işıl Bozca ve Derince Birlikspor antrenörü Şaban Eraslan, dördüncülere de Derince Birlikspor antrenörleri Serkan Garan ile Okul Müdür Yardımcısı İsmail Kağan birlikte takdim ettiler.

FUTBOL TURNUVASI DERECELERİ

4.SINIFLAR

4-B 4-F 4-C 4.4-G

3.SINIFLAR

3-A 3-F 3-G 3-C

4.SINIFLAR ŞAMPİYONLUK MAÇI

4-B SINIFI: 4 4-F SINIFI: 3

NORMAL SÜRE: 0-0

SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları

HAKEMLER: Serkan Garan***, Göktuğ Karaaslaner***

4-B SINIFI: İmran Akpınar***, Eymen Öngeren***, Yakup Köprücü***, Aybars Küçük***, Berat Kocatürk***, Mahmut Kerem Çalık***(Halil Eren Demir**, Kaan Aleks**, Kayra Kerim Kırcı**, Eren Altınbayır**)

4-F SINIFI: Enes Kuşcu**, Yunus Bahçeli**, Ali Haydar Beyatlı***, Tuna Kaye***, Ahmet Tan Taşçı***, Koray Şeker** (Cemal Çetin**, Yusuf Zihni**, Ceyhun Yıldırım**)

PENALTI ATANLAR: Eymen, Yakup, Aybars ve Berat (4-B), Ali, Tuna, Ahmet (4-E)

PENALTI KAÇIRANLAR: Koray Şeker (4-E)

3.SINIFLAR ŞAMPİYONLUK MAÇI

3-A SINIFI: 2 3-F SINIFI: 0

SALON: Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu

HAKEMLER: Serkan Garan***, Göktuğ Karaaslaner ***

3-A SINIFI: Yakup Ömür***, Ömer Karabayır***, Ömer Emre Şahin***, Yusuf Bilal Salihoğlu**, Ebubekir Sezgin***, Deniz Kaya**** (Muhammet Zuri***, Yusuf Miraç Göksoy***, Furkan Tetik**, Mahmut Sefa Tin**)

3-F SINIFI: Bartın Turan Dursun**, Hasan Toprak Kavşut***, Hamza Dağan**, Yunus Arda Çalık***, Umut Erdem**, Mustafa Oflu Recepoğlu** (Bilal İtmiş**, Nurbayty Muncibyk**, Eymen Ölmez**)

GOLLER: Ömer, Deniz (3-A)

4.SINIF ÖĞRETMENLERİ

4-A:Kader Yiğit

4-B:Ezgi Nurçin Çilingir

4-C:Sıdıka Tatar

4-D:Tuncay Çiftçi

4-E:Zeynep Harmancı

4-F:Ali Zihni

4-G:Atakan Yarıcı

3.SINIF ÖĞRETMENLERİ

3-A Nursen Atasayan

3-B Yasemin Bal

3-C Nurhak Tuna

3-D Kerime Şentürk

3-E Seval Köse

3-F Aynur Yüksel Evgin

3-G Nihal Yılmaz

4.SINIF BİRİNCİLERİ

4-A Mertcan Sayanoğlu

4-B Yakup Erkam Köprülü

4-C Melisa Bilgin

4-D Esmanur Keskin

4-E Sude Yalçın

4-F Irmak Eylü Yağcı

4-G Hatice Miray Çalış