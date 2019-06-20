Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz!

Sözüm ona spor kentiyiz! Yazıyoruz, anlatıyoruz ama gelin görün ki bu söylemlerin ve anlatımların içini dolduramıyoruz! Tarihler 30 Kasım 2018’i gösterdiğinde Kocaeli’ne yakışmayan manzaralardan birisini daha, Kocaeli’nin tek atletizm tesisi ile yanındaki kapalı tesisin bakımsızlıktan göz göre göre çürüdüğünü aktarmış, yetkilileri göreve davet etmiş, konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik.

7 AY ÖNCE YAZMIŞTIK, AMA?

Aradan yaklaşık 7 ay geçti ve durum daha da vahim bir hal aldı. Milli sporcular dahil adeta tüm şehrin antrenman yaptığı tesiste kemik ödemi olanların, adale sakatlıkları yaşayanların sayıları her geçen gün artıyor. Sosyal medyada da şikayetler dikkatlerden kaçmıyor. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na bir kez daha sesleniyoruz.

ŞEHRİN VİTRİN YERİNDE...! OLACAK İŞ DEĞİL..!

Sayın bakan, burası ile ilgili bir bütçe ayrılacağı belirtiliyor, ancak bir türlü o ödenek gelmiyor. Az önce de ifade ettik. Milli sporcuların çalıştığıtartan pist erimiş ve betonlaşmış! Her yer ot içinde, burası tesis olmaktan, spora hizmet etmekten çıkmış,mezbelelik bir yer olmuş. Günde on binlerin geçtiği, 2 dev AVM arasında bulunan ve şehrin vitrin yerlerinden birisi olan tesis rezaleti ile ilgili ne zaman bir adım atacaksınız ve ne zaman bu şehre yakışanı yapacaksınız?

1 ARALIK 2018’DE NE DEMİŞTİK? HİÇ YAKIŞMIYOR

İzmit Outlet Center yanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı karşısı, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı (Eski adı Sefa Sirmen Bulvarı)üzerinde yer alan atletizm tesisi uzun süredir bakım bekliyor. Dev tesiste o kadar korkunç manzaralarvar ki, böylesi görüntüler hem insanının içini acıtıyor hem de “Spor Kenti” denilen şehre hiç ama hiç yakışmıyor.

HER YERDEN OT FIŞKIRIYOR

Tesisin tartan pisti neredeyse bitmiş ve kullanılamayacak durumda. Pistin birçok yerinde çatlaklaroluşmuş ve o çatlakların içinden sızan otlar görüntüyü daha da çirkinleştiriyor. Sporcu sağlığı açısından son derece olumsuz bir hale gelen pistte antrenmanlar yapılamayacak duruma geldi. Gerek Milli sporcular gerekse de ilimiz hakemleri zaman zaman koşular için farklı illere giderken, profesyonel sporcular da tesisi kullanırken iki kere düşünüyor!

KAPALI SALONDA DA SIKINTI VAR

Ocak 2015’te faaliyete giren kapalı atletizm salonunda da sıkıntılar aratarak devam ediyor. Geçtiğimiz gün yağan yağmur tesisi bir kez daha kullanılamayacak hale getirdi. Kenarlarında açıklıklar olan tesiste çalışma yapan sporcular için özellikle kış mevsiminde risk daha da artıyor. Açık ve kapalı atletizm pistlerinde antrenman yapmak isteyen sporcular, antrenörlerve sporcu velileri duruma isyan ederken, bir an önce tesis için gerekli bakım ve düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.

YETKİLİLER GÖREVE!

Konu ile ilgili yaklaşık 200 kişiden ilgili imza bile alındı. Ortada bir ihmalkar ya da işgüzar aramıyoruz. Herkesin niyetinin halis olduğuna inanıyoruz. Sadece böylesi bir tesise sahip olan İzmit’te, eldeki değerin daha sağlıklı şartlarda kullanılması için yetkileri göreve davet ediyoruz. Eğer gerçekten denildiği gibi spor kentiysek, gerçekten Türkiye’nin spordaki başkenti Kocaeli’yse, bu söylem sahipleri gereğini yapmalı. Çünkü fotoğrafa bir de bu taraftan bakıldığında durum hiç de anlatıldığı gibi görünmüyor! Ahmet AKAY – ÖZEL HABER