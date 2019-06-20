KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin dış Pazar alanlarını geliştirmeye ve genişletmeye devam ediyor. Bir yandan yurt dışı ülke programları gerçekleştiren KOTO, bir yandan da dünya iş insanlarını Kocaeli’de ve Kocaeli Ticaret Odası’nda ağırlıyor. KOTO’nun Doğu Marmara ABİGEM işbirliğinde bu yıl ikincisini düzenlediği Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği, Bosna Hersek, Romanya, K. Makedonya, Uganda, Bulgaristan, Tunus başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 100 iş insanının, Kocaeli’de firma ziyaretleriyle başladı. Makine endüstrisinden inşaata, gıdadan kimyaya kadar Kocaeli’nin iş sahalarını, istihdam yetkinliğini ve ekonomi gücünü yakından tanıyan yabancı iş insanları, başarılara hayran kaldı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Türkiye pazarında stratejik ortaklar bulmak, yatırım ve ticaret ortamını değerlendirmek üzere KOTO ev sahipliğinde ilimize gelen yabancı iş insanları; CDS Robotik Otomasyon Yazılım, Elektrik, Rok Teknik Metal ve Makine Kalıp San. Tic. Ltd. Şti., Pekdemir İnşaat, Promast Kimya, Robo Otomasyon, Doğkar Gıda, Uzmanlar Platform, Mamikler İnşaat, Keleş İnşaat, Berk Süt Mamulleri, Barat Endüstriyel ve Alternatif Orman Ürünleri Mobilya İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’yi ziyaret etti. Özellikle firma üst düzey yetkilileri ve satınalma birimleriyle görüşmeler gerçekleştiren yabancı iş insanları, Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğini beklemeden ikili iş görüşmelerine başladı. KOTO Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı firma ziyaretleri, ileriye dönük somut adımlar atılması için büyük önem arz ediyor. Co-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliği, Türk- yabancı firmaların bir masa etrafında buluşacağı KOTO’daki büyük organizasyonla devam edecek.