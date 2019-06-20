KOÜ, Fatma Turgut’la coştu

Uzun yıllardır düzenlenmeyen ve bu sene yapılıp yapılmayacağı tartışmaları yaşanan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Bahar Şenlikleri, dün akşam resmen başladı. Şenliklerin ilk gününde akşam saatlerinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Fatma Turgut, KOÜ’yü adeta salladı.

ÖNCE DJ ARDINDAN TURGUT

Konser öncesi DJ performansı ile ısınan öğrenciler daha sonra Fatma Turgut’un sahne almasıyla coştu. Sergilediği performansla öğrencilere unutulmayacak anlar yaşatan Fatma Turgut, en sevilen şarkılarını KOÜ öğrencileri için söyledi. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin eğlenceye hasret kaldıkları belli olurken konserde coşkulu anlar yaşandı. Böyle bir manzara ile sık sık karşılamadığını belirterek teşekkür eden Fatma Turgut, “ Bu akşam mükemmel bir akşam yaşadık, siz gençlerin enerjisi bana iham kaynağı oluyor, her şey için çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

ŞENLİKTE EVLENME TEKLİFİ

Konser sırasında üniversite öğrencisi bir genç Fatma Turgut’un sahnede olduğu sırada, sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklifi etti. Daha önce ayrıldıklarını ve sonrasında barıştıklarını ifade eden genç, artık dünya evine girmenin vaktini geldiğini söyleyerek kız arkadaşını sahneye davet etti. Genç kızın sahneye gelmesinden sonra direkt evlenme teklifinde bulunan gence, kız arkadaşının cevabı “Evet” oldu. Romantik anlara vesile olan bu olayda öğrenciler çifti alkışlarken Fatma Turgut, genç çifti tebrik ederek sarıldı.

İZMİT’Lİ SERGEN DEVECİ SAHNEDE

Fatma Turgut’un sahneden ayrılmasından sonra sahneye çıkan Sergen Deveci, kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirerek, “Bugün burada olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum, kendim de İzmitliyim İzmit’i de çok seviyorum. Burada inanılmaz bir atmosfer var, siz KOÜ öğrencilerinin şenliğin yapılmasında etkin rol oynamanızı da tebrik ediyorum. İzmit’lileri de ayrı severim, onlar benim için özel insanlar” şeklinde konuştu. Son olarak sahneye çıkan Rapçi Alper Öz’ün sergilediği Rap performansıyla gece son buldu.

SIRADA MANGA VE GRİPİN VAR

İlk günün aşırı yağışlı geçmesinden dolayı yapılamayan sportif, sanatsal ve konferans etkinlikler ikinci günde havanın iyi olması durumunda yapılacak. Şenliğin ikinci gününde (Perşembe) saat 21.00’de ünlü Rock grubu Manga sahne alacak. Şenliğin kapanış günü olan üçüncü günde ise Gripin grubunun performansıyla yıl sonu bahar şenlikleri son bulacak. Ekin EKEN