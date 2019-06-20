25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından 25’incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri, Wellborn Otel’de yoğun katılım ile gerçekleştirildi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed Saraç, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve çok sayıda sanayici ve davetli katıldı.



25’İNCİ YILDA 25 FİRMA BAŞVURDU

Törende KSO’nun çevre konusundaki eğitim organizasyonları, projeleri, KSO Çevre İhtisas Komisyonu ve Proses Emniyeti Sempozyumu hakkında bilgi paylaşan Zeytinoğlu, “Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olduğunu düşündüğümüz Şahabettin Bilgisu Çevre Ödüllerimizi 1995 yılından beri vermeye devam ediyoruz. Söz konusu ödül organizasyonuna çeyrek asırdır Oda olarak ev sahipliği yapmaktan da gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. 25. yılımızda ödül organizasyonumuza 25 firma katıldı” dedi.

ÇEVRESEL FARKINDALIKLAR ARTMALI

Zeytinoğlu, “Bu firmaların 8 tanesi Sakarya, Bursa, Ankara, Zonguldak, Ordu ve Hatay illerindendir. Ödül organizasyonuna başladığımız ilk yıllarda seçim yaparken firmaların mevzuatsal şartları yerine getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 2013 yılından beri zorunlulukların ötesinde çevre konusunda yapılan iyi uygulama örneklerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici” diye konuştu. Zeytinoğlu konuşmasını Jüri üyelerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve İZAYDAŞ’a ödül organizasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

SANAYİ İÇİN ÇEVREDEN VAZGEÇEMEYİZ

Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Günümüzde çevre bilinci tüm dünyada biliniyor. 25 yıl önce büyüğümüz Şahabettin Bilgisu öncülüğünde ilk olarak Kocaeli’de yarışmanın düzenlenmesi gurur vericidir. Kocaeli, ülkemizin en değerli şehirlerinden birisi. Kocaeli deyince ilk akla gelen sanayidir. Evlatlarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız. Sanayi için çevreden, çevre için de sanayiden vazgeçemeyiz. İkisini bir arada sürdürmeliyiz” dedi.

139 BİN TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANDIRILDI

Çakmak’ın ardından konuşan Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli sanayinin kalbinin attığı kent. Buradaki firmaların çevreye duyarlı hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. Firmalarımızın çevreye yönelik milyar dolarlık yatırımları var. Vilayetimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de çevre ile ilgili altyapı yatırımları Türkiye’ye örnek olacak İlimizde önemli çalışmalar yapılıyor. İlimizde 29 adet tehlikeli atık geri dönüşüm tesisi, 2 adet lastik geri kazanım bulunuyor. Bu tesislerden 139 bin tehlikeli atık geri kazandırıldı. 13 ton tehlikeli atık bertaraf edildi. Böylece birçok atık ekonomiye kazandırıldı. Kocaeli 108 tesisin bacaları online olarak izlenmektedir” şeklinde konuştu. Selin BECER-Nuri Dinçer AKÇAHARMAN

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ (ATIKSU GERİ KAZANIMI)

ASIM KİBAR OSB

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ

ÇEVRE ÖDÜLÜ: HYUNDAI ASSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETME KATEGORİSİ SEKTÖR ÖDÜLLERİ

LİMAN SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ: LİMAŞ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

İLAÇ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ: BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.-GEBZE ŞUBESİ

METAL SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ: ASAŞ ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. SAKARYA ŞUBESİ

OTOMOTİV VE OTOMOTİV YAN SANAYİ SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ: TOYOTETSU OTOMOTİV PARÇALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

PETROL-KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ ÇEVRE ÖDÜLÜ: AKPLAS PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. A.Ş.-DİLOVASI

25. YIL SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.-KOCAELİ