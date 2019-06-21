Anna Lukanova sporcuların canını okuyor!

Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı 16 Haziran’dan bu yana ilimizde kamp yapıyor. 15 günlük kamp süresince baş antrenör Anna Lukanova sporcuların pestilini çıkarıyor. Milli sporcular Dünya kupası yarışmalarına en iyi şekilde hazırlanıyor.
BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN SONRA ÇAĞ ATLADI
Gökhan Özdemir’in başkanlığa gelmesinin ardından buzda adeta çağ atlayan Türkiye Buz Pateni Federasyonu son derece önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Özellikle sürat patencilerdeki belirgin kalite artışı dikkatlerden kaçmazken, sporcuların en iyi şekilde hazırlanması noktasında gerek Başkan Özdemir, gerekse de spor bakanlığı her türlü desteği sağlıyor.
HEDEF 2022 ÇİN - PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI
İlimiz 16 Haziran’dan beri buzun en hızlılarını, Sürat Pateni Milli Takımı’nı ağırlıyor. – 31 Haziran’a kadar The Ness Otel’de kamp yapan sporcular Anna Lukanova’nın baş antrenörlüğünde çalışıyor. Sporcuların adeta pestilini çıkaran Lukanova’ya Cemre Karaduman, İnan Eren, Mülkinaz Bıyık, Berk Yetişken, Elif Özden, Duygu Kan ve Betül Yerdelen yardımcılık yapıyor. Milli yıldızlarımızın öncelikli hedefi Amerika, Kanada, Çin, Japonya, Almanya ve Rusya’daki Dünya kupası ayaklarına hazırlanmak. Asıl hedef ise 2022 Çin-Pekin Kış Olimpiyatları. Ahmet AKAY – Özel Haber
İZMİT’TE KAMP YAPAN SÜRAT PATENİ MİLLİ TAKIM KAFİLESİ
ANTRENÖRLER
Anna Lukanova - Başantrenör
Cemre Karaduman
İnan Eren
Mülkinaz Bıyık
Berk Yetişken
Duygu Kan
Betül Yerdelen
SPORCULAR
Dilruba Şimşek
Melike Selen
Elif Evgi
Aybüke Han
Zehra Menzek
Damla Akan
Tunay Şimşek
Fırat Yardımcı
Furkan Akar
Davut Tahtacı
Metehan Atan
Murat Tahtacı
Muhammet Emir Han
Ömer Faruk Han
Emirhan Keleş
Melik Cebenay
Tuncay Tahtacı
Salihcan Kezer
Yusuf Buğra Demirtaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz