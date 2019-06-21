Anna Lukanova sporcuların canını okuyor!

Sürat Pateni (Short Track) Milli Takımı 16 Haziran’dan bu yana ilimizde kamp yapıyor. 15 günlük kamp süresince baş antrenör Anna Lukanova sporcuların pestilini çıkarıyor. Milli sporcular Dünya kupası yarışmalarına en iyi şekilde hazırlanıyor.

BAŞKAN ÖZDEMİR’DEN SONRA ÇAĞ ATLADI

Gökhan Özdemir’in başkanlığa gelmesinin ardından buzda adeta çağ atlayan Türkiye Buz Pateni Federasyonu son derece önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Özellikle sürat patencilerdeki belirgin kalite artışı dikkatlerden kaçmazken, sporcuların en iyi şekilde hazırlanması noktasında gerek Başkan Özdemir, gerekse de spor bakanlığı her türlü desteği sağlıyor.

HEDEF 2022 ÇİN - PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI

İlimiz 16 Haziran’dan beri buzun en hızlılarını, Sürat Pateni Milli Takımı’nı ağırlıyor. – 31 Haziran’a kadar The Ness Otel’de kamp yapan sporcular Anna Lukanova’nın baş antrenörlüğünde çalışıyor. Sporcuların adeta pestilini çıkaran Lukanova’ya Cemre Karaduman, İnan Eren, Mülkinaz Bıyık, Berk Yetişken, Elif Özden, Duygu Kan ve Betül Yerdelen yardımcılık yapıyor. Milli yıldızlarımızın öncelikli hedefi Amerika, Kanada, Çin, Japonya, Almanya ve Rusya’daki Dünya kupası ayaklarına hazırlanmak. Asıl hedef ise 2022 Çin-Pekin Kış Olimpiyatları. Ahmet AKAY – Özel Haber

İZMİT’TE KAMP YAPAN SÜRAT PATENİ MİLLİ TAKIM KAFİLESİ

ANTRENÖRLER

Anna Lukanova - Başantrenör

Cemre Karaduman

İnan Eren

Mülkinaz Bıyık

Berk Yetişken

Duygu Kan

Betül Yerdelen

SPORCULAR

Dilruba Şimşek

Melike Selen

Elif Evgi

Aybüke Han

Zehra Menzek

Damla Akan

Tunay Şimşek

Fırat Yardımcı

Furkan Akar

Davut Tahtacı

Metehan Atan

Murat Tahtacı

Muhammet Emir Han

Ömer Faruk Han

Emirhan Keleş

Melik Cebenay

Tuncay Tahtacı

Salihcan Kezer

Yusuf Buğra Demirtaş