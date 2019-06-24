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620 iletişimci mezun oldu

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim gören 620 öğrencinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

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Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Umuttepe yerleşkesinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo-TV-Sinema, Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Bölümlerinden toplam 620 öğrenci mezun oldu. İletişim Fakültesi 21’nci dönem mezunlarını verdi.  Törene İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, iletişim fakültesi bölüm başkanları, akademisyenler ve mezunların aileleri katıldı.

"BAŞARILI OLMAK ZORUNDASINIZ"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, “Öğrencilerimiz başarıdan başarıya koşarken bizleri gururlandıracaklar. Bu şeref tablosunun en büyük mimarları akademisyenlerimizdir. Mezunlarımızın yolunu bilimin ışığı aydınlatsın. Sizler ülkeniz ve insanlık için de başarılı olmak zorundasınız. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.  Pösteki’nin konuşmasının ardından uygulama çalışmaları kapsamında başarı gösteren Emirhan Alkan, Gaye Gamze Yılmaz ve Ebrar Varlı’ya törende teşekkür belgeleri verildi. Ekin EKEN

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