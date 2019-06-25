Hünkar’da huzura Ali Gürbüz çıktı!..

Kırkpınar’ın son provası 25. Hünkar Çayırı Güreşleri’nde Fatih Atlı ve finalde Nedim Gürel’in sırtını çayıra yapıştıran Ali Gürbüz,“Başpehlivan” olarak “Hünkar’ın” huzuruna çıktı ve çılgınca alkış aldı!

HİÇ BİR ŞEY ONLARI KESMEDİ

Ne İstanbul seçimleri, ne de havanın 33 derece sıcaklığı yağlı güreş sevdalılarının Fatih Sultan Mehmet Han’ın savaşa giderken “Otağ” kurduğu Gebze ”Hünkar Çayırı” Yağlı Güreşleri’ni izlemesine engel alamadı. Hiçbir milletvekilinin gelmediği Hünkar Güreşleri’ne sadece Kocaeli Ak Parti Milletvekili İlyas Şeker gönderdiği “Başarı” mesajı ile katıldı.

TURBO VE SARI FIRTINA YOKTU

Yağlı güreşin yıldızları, “Turbo” Orhan Okulu ve “Sarı Fırtına”İsmail Balaban’ın olmadığı güreşlerde, Başpehlivanlardan Ali Gürbüz,Fatih Atlı,Recep Kara,Şaban Yılmaz,Nedim Gürel,Faruk Akkoyun,Serhat Gökmen, Salih Erinç ile Demir Adam Abdullah Güngör’ünyaptıkları “Antrenman” niteliği taşıyan güreşler izleyiciler tarafından heyecanla izlendi.

İTİRAZ ÜSTÜNE İTİRAZ

Hünkar Çayırı güreşlerinin en ilgi çeken görüntüleri ise Ali Gürbüz’ün haftaya yapılacak olan Kırkpınar Güreşleri öncesi rakipleri Recep Kara’yı yenmesi,Fatih Atlı ve Nedim Gürel’i bayıltırcasına çayıra sırtlarını yapıştırmasıydı. Serhat Gökmen ile Şaban Yılmaz karşılaşmasında “Kimin yendiği kararı” hakem kulesinde tartışmalara yol açarken, Fatih Atlı’nın da itirazları bitmek bilmedi.Hele ki oğlunun güreşinde yanlış karar verildiğini iddia eden babanın, kuleye yaptığı “Şiddetli” itiraz kuleyi bir hayli süre meşgul etti.

İKİ PEHLİVAN HASTANELİK OLDU

Kocaelili pehlivanlardan bir kısmı Bursa Çalı güreşlerine gittiğinden Hünkar’da sadece Faruk Akkoyun ve Şener Sar hocanın talebelerinden Deste Küçük boyda üçüncü olan Ali Gül, Deste Orta boyda ikinci olan Kadir Güreşen ile başaltında güreşen Yunus Emre Yaman vardı.Hünkar güreşlerinde bugüne kadar hiç olmayan olaylardan biri de 2 pehlivanın cankurtaranla hastaneye kaldırılışı oldu.

NEDİM, FARUK’U GEÇTİ, FİNALE KALDI

Fatih Atlı-Ahmet Kavakçı güreşinin “Olaylı” geçeceğini önceden tahmin edenler yanılmadı. Başpehlivanlık yarı finalinde iki Kocaelili pehlivan, Faruk Akkoyun ve Nedim Gürel güreşinde genç Nedim Gürel, Faruk Akkoyun’u yendi ve Ali Gürbüz ile final yapma hakkını kazandı.

ALİ’NİN UNUTULMAZ YENİŞİ!

Final güreşinde herkes “Puanlamayı” beklerken Ali Gürbüz bir anda Nedim Gürel’in sırtını çayıra öyle bir yapıştırdı ki, hani Yılmaz Güney’in filmlerindeki “2.80’lik sahne” gibi Nedimde yerden bir süre kalkamadı.Ali bu yenişi ile seyircilerden coşkulu alkış aldı.Finalin ardından “Hünkar”kürsüsünde Çayırların Kralı Ali Gürbüz,ilimizden Nedim Gürel, Kırkpınar’a girip girmeyeceği belli olmayan Recep Kara ve bir başka Kocaelili pehlivan Faruk Akkoyun çıktı. Abdullah KARAGÖZ