İzmit’in bayramı kutlu olsun

28 Haziran 1921 İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü nedeniyle gün boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlk kutlama etkinlikleri Kültür Tepesin’de başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende daha sonra Atatürk Heykeli’ne çelenk sunuldu.Törende son olarak 28 Haziran şehitleri Milis Komutanı Hamidiyeli Hasan Zoboğlu’nun torunu Kadir Zorlu’ya, Gebeşoğlu Mehmet Ağa’nın torunu Ayşe Kebenç ve oğlu Mustafa Mert Kebenç’e, Hacı Emrullah Küçük’ün torunu Sinan Küçükleroğlu’na çiçek takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

Törene Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu,Kurmay Deniz Albay Ali Ufuk Şerbetçi, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Başkanvekili Berna Çetin, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Sağlık, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Biz İzmitiz Grubu Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

İZMİT’İN ATEŞLE İMTİHAN OLDUĞU GÜN

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’imizin düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kenetlenip ve tek ses, tek yürek olan insanımız tarih boyunca nasıl ki tüm karanlıkları aydınlığa kavuşturduysa 28 Haziran 1921’de yine üzerine düşeni yaptı ve yeni bir destan yazdı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin, İzmit’te ateşle imtihan olduğu gündür” dedi.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİN IŞIĞINDA

Hürriyet, “Bu aziz ve necip millet; geçmişte olduğu gibi bugün de, yarın da bizi biz yapan milli ve manevi değerlerine ne pahasına olursa olsun gözünü kırpmadan sahip çıkacaktır. Atalarımızın, hiçbir etnik ya da dinsel ayrım olmadan, tek vücut halinde gözlerini bile kırpmadan ölüme koştukları destansı bir savaşın ardından kurulan Cumhuriyetimizi, çağdaş ve laik bir hukuk düzeni içinde sonsuza dek yaşatmak hepimizin birinci görevi olmak zorundadır. Ulusal bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmanın şartı, çağdaşlık yolunda Atatürk devrimlerinin ışığında, azimle ilerlemekten geçmektedir” diye konuştu.

VATAN SİZE MİNNETTARDIR

Hürriyet, “Kutsal bir amaç uğruna kanlarını döken, canlarını veren kahraman aziz şehitlerimiz; vatan size minnettardır. Huzurlarınızda saygı ile eğiliyor, kanlarınız ile yazdığınız bu destanı sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milletinin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kara Fatma’ya İpsiz Recep’e, Yahya Kaptan’a, Tercüman Ahmet’e, Gebeşoğlu Mehmet’e, Hamidiyeli Zobuoğlu Hasan’a, Hacı Emrullah Küçük’e ve bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum” dedi.Selin BECER